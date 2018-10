Hoito on valittavissa

Keskisuomalainen kertoi 26.9. Jyväskylän Kyllön hammashoitolan jonotilanteesta. Yhdenkään kuntalaisen terveydentila ei vaarannu mahdollisen pitkän odotusajan vuoksi. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Jyten (Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen) hammashoitoloilla on yhteinen ajanvarausnumero, johon soittavan kuntalaisen hoidon tarve arvioidaan. Säynätsalon hammashoitolalla on oma ajanvarausnumero.

Kiireellistä hoitoa saa jo samana päivänä. Kiireettömään hoitoon, kuten suun ja hampaiden tarkastukseen, pääsyn keskiarvo on nyt hammaslääkärille 96 vuorokautta ja suuhygienistille 63 vuorokautta.

Jytessä on yhdeksän hammashoitolaa ja yksi monipalvelupiste, jossa tarjotaan suun terveydenhuollon palveluja lähinnä lapsille. Ajanvarausnumeroon soittaessaan kuntalainen voi valita itselleen mieluisimman suun ja hampaiden tarkastuspaikan. Voi valita nopeimman ajan hammashoitolaan tai jäädä jonottamaan aikaa toisesta hoitolasta, jossa jono voi olla pidempi. Esimerkiksi kehittämämme Kerralla kuntoon -hoitomalli on hyvin kysytty ja moni on valmis jonottamaan tähän hoitoon päästäkseen.

Elina Tuppurainen

palvelupäällikkö

suun terveydenhuolto

Anu Mutka

palvelujohtaja

avoterveydenhuolto

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus