Hoitotyölle kuuluva arvostus on palautettava

Kansanedustaja

Olen ammatiltani sairaanhoitaja. Opiskellessani ammattiin ja työskenneltyäni sairaanhoitajana koin työni merkitykselliseksi ja olin ylpeä ammatistani ja työstäni.

Olen ollut sairaanhoitajan työstä pois nyt noin neljä vuotta. Tuona aikana ajatukseni ja mielikuvani hoitajan työstä ovat käyneet melkoisen myllerryksen. Oma osansa tässä on ollut mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ympärillä oleva sekava ja jatkuvassa muutoksessa oleva päättämättömyys.

Vanhustemme hoidossa tapahtuneet laiminlyönnit, toimijoiden ahneuskin ovat saanut aikaiseksi sen, että olen alkanut arkailemaan omaa ammattiani ja sen esille tuomista. En enää koekaan niin suurta ylpeyttä voidessani sanoa, että olen sairaanhoitaja.

Mistä nämä ajatukset johtuvat? Tiedän etten ole ajatusteni kanssa yksin ja ennen kaikkea: Mitä tälle asialle voi tehdä? Kuinka voimme varmistaa, että meillä on motivoituneita ja työstään ylpeitä ammattilaisia myös tulevaisuudessa?

Kysymykseen ei ole mitään yhtä oikeaa vastausta, mutta on kuitenkin asioita, joilla on ratkaiseva merkitys työn imuun ja siellä viihtymiseen. Asioita, jotka eivät ole rakettitiedettä.

Työhyvinvointi ja siihen panostaminen parantaa tutkitusti niin hoitajien, mutta myös monien muidenkin ammattiryhmien työoloja ja motivaatiota. Tunnetta siitä, että jaksaa ja saa tehdä hyvää työtä.

Työntekijöiden liian suuren työkuorman ehkäisemiseksi tarvitsemme hyvää henkilöstöjohtamista, uudenlaisia työtapoja ja välineitä sekä ennen kaikkea riittävät resurssit. Hyvät käytännöt työvuorojen järjestämisessä, tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja joustavuutta.

Robotiikka ja tekoäly tulevat aina vain enemmän mukaan myös hoitotyöhön, käytännössä se voi tarkoittaa mm. lääkevarastointia ja reaaliaikaista hoitotyön dokumentointia. Siis sitä, että hoitajilla on enemmän aikaa varsinaisen hoitotyön tekemiseen.

Hoitotyön ansaitseman arvostuksen voimme palauttaa vain tekemällä sitä edistäviä päätöksiä ja vaatimalla parempaa. Meidän on vietävä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta eteenpäin ja ottamalla hoitotyöntekijät entistä vahvemmin mukaan asioiden valmisteluun. Suurin toiveeni uudistusta tehtäessä on, että keskiössä ovat ihmiset, eivät organisaatiot.

En ole missään vaiheessa ollut maakuntamallin kova kannattaja, mutta jos suuremmat hartiat tuovat parempia ja laadukkaampia palveluita ihmisille olen sen valmis hyväksymään. Byrokratiaa ja uusia hallinnonportaita emme kuitenkaan enää tarvitsisi.

Tarvitsemme aidosti parempaa perusterveydenhuoltoa, ennaltaehkäisyä ja matalan kynnyksen palveluita. Tarvitsemme aitoa perus- ja erikoissairaanhoidon raja-aitojen laskemista ja tasa-arvoisia palveluita tulotasosta riippumatta.

Emme tarvitse niinkään pitkiä selvityksiä vaan käytännön toimia. Työpaikoilla on saatava tutkittuja hyviä käytänteitä aidosti myös käytäntöön ja rohkeutta ottaa askeleita kohti uusia toimintatapoja.

Ensimmäiset askeleet asioiden eteenpäin viemiseksi on nyt hallituksessa tehty. Pitkään puheissa ollut vanhustyön minimihoitajamitoitus kirjataan lakiin. Tulevaisuudessa hoitajia on siis enemmän meitä hoitamassa.

Vaikka hoitajien minimimitoitus ei ratkaise kokonaisuutta, se on yksi askel kohti parempaa hoitoa ja työoloja. Valmistelussa oleva hoitotakuu, siis se, että hoitoa tarvitsevat pääsevät nopeammin hoitoon on myös askel kohti parempaa ja vaikuttavampaa hoitoa.

Työolojemme ja perheidemme hyvinvoinnin edistämiseksi toimia tarvitaan monella sektorilla. Vaikka meillä kaikilla on vastuu omasta hyvinvoinnistamme, omaisistamme ja läheisistämme, yhteiskunnan on mahdollistettava tuota hyvinvointia.

Ehkä meidän on viimein ymmärrettävä myös se, että perhe-elämän sujuvuus vaikuttaa työhömme merkittävästi. Toivon, että meidän tulevaisuuden tavoitteena on esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus ja perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamisen haasteisiin tartutaan tosissaan. Tavoitteena tulee aina olla se, että huomenna on paremmin kuin eilen.

Kirjoittaja on SDP:n

kansanedustaja Keski-Suomesta.