Hoivapalveluja pitää lisätä

Suomi ikääntyy vauhdilla ja ikääntyvän kansanosan palvelujen tarve lisääntyy. Saatavilla olevien palvelujen tarjonta ei aina ehdi täyttää palvelujen tarpeita. Risto Höglund kertoi (KSML 6.9.) rohkeasti ja avoimesti omista ja läheistensä kokemuksista sekä jatkuvasta kuljettamisesta kodin ja sairaalan välillä. Vastaavat tarinat ovat aivan liian tuttuja myös meille eri järjestöissä toimiville ja palvelujen rahoittamisen päätöksenteosta vastaaville.

Kokemustensa perusteella Höglund peräänkuuluttaa joustavampaa ja nopeampaa polkua kodista palveluasumiseen. Vaatimus on täysin oikeutettu ja siitä on helppo olla samaa mieltä.

Koti ei valitettavasti ole läheskään kaikille paras paikka asua, kun erilaisia vaivoja ja sairauksia alkaa ilmetä. Käytännössä kaikilla palveluntuottajilla, jotka Jyväskylän kaupunki on kilpailuttanut, on useita palveluasumispaikkoja tyhjillään.

Kotihoidossa on valtavia alueellisia eroja, kuntien sisälläkin. Kokonaisuuden laadun hallinnassa on erittäin isoja puutteita. Omaisilta ja hoitotyöntekijöiltä kantautuu huolestuttavia viestejä, ettei kotihoito ole enää kaikilta osin inhimillistä.

Kotihoidon kilpailutettu palvelutahti ja liian vähäinen henkilökunta on kestämätön yhtälö. Ilman omaishoitajia tilanne olisi vielä lohduttomampi. Osa omaishoitajista olisi itsekin avun ja hoivan tarpeessa. Heidän taakkansa on kohtuuton, vaikka he sydämellään läheisiään hoitavat.

Heikoimmassa asemassa ovat yksin asuvat muistisairaat, jotka eivät muista syödä ja juoda eivätkä tiedä missä ovat jos ulos asunnostaan lähtevät. Pelkät turvahälyttimet ja muu apua tuottava teknologia eivät riitä.

Ihmisarvoinen ikääntyminen kuuluu kaikille. Asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Kohtuuhintainen asuminen täytyy turvata kaikille hoivaa tai tukea asumisessaan tarvitseville.

Kunnat, Jyväskyläkin, tekevät nyt budjettejaan. Resurssien lisäyksen hoivapalveluihin pitää olla tärkeyslistan kärkipäässä.

Ahti Ruoppila

pj., SDP:n valtuustoryhmä

pj., Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys

valtuuston jäsen, Vanhustyön Keskusliitto

Jyväskylä