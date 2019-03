Hoivassa kaikki hyvin - tilastotieteellinen harha!

Myös vammaisten palveluasumisessa on samoja ongelmia kuin vanhusten hoivassa. Olen asiasta laajasti tiedottanut mm. Jyväskylän kaupungin virkamiehiä sekä päättäjiä. Ongelmat tiedostetaan, mutta mitä on tehty asian hyväksi?

Jyväskylä on kilpailuttanut asumispalvelut. Palvelussa on maksuluokat. Apua asukkaalle luvataan esim. 2–5 h/vrk. Aikahaarukka on todella laaja. Tähän kiinnitti huomiota myös sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina.

Apua voi saada max 100% (5h) tai min 40 % (2 h). Todellisuus on se, että tuota 5 tuntia apua vuorokaudessa et voi saada jatkuvasti. Totuus on lähempänä 2h/vrk.

Esimerkiksi Validialla on Vaihdekujalla asukkaita noin 20. Aamussa on viisi avustajaa, illassa kolme (neljä, jos on saunapäivä) ja yöllä on yksi avustaja.

Jyväskylä velvoittaa, että avustajamitoituksen pitää olla 0,8. Talossa on asukkaita eri kunnista, joten mitoitus ei ole 0,8 vaan vähemmän; se lasketaan eri kaavalla.

Talossa on eri tavalla vammautuneita henkilöitä ja joidenkin avuntarve on todella suuri. Useat asukkaat sekä avustajat ovat raportoineet kiireestä sekä pitkistä odotusajoista.

Entä kun asukaskunta muuttuu ja palveluntarpeet kasvavat entisestään? Miten valvonta määrittelee oikean mitoituksen vai katsotaanko vain vuosien takaista toimilupaa tai ostosopimusta?

Valviran tarkastaja on sanonut, että palvelun pitää olla sekä määrältään että laadultaan riittävää. Onko se?

Validia todentaa asukkaiden saaman palvelun Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmästä saatavilla raporteilla. Kyllä – raporteista käy ilmi asukkaiden saama apu. Kuitenkin asukkaiden saama apu on aivan eri asia mitä on asukkaiden tarvitsema apu.

Kun asukas pyytää ennalta aikatauluttamatonta apua, sanotaan, että tullaan kun ehditään.

Kokemusta on siitäkin, että kun on pyydetty suihkuapua niin on sanottu, että tänään ei ehdi. Näistä samankaltaisista asioista olen reklamoinut useasti eteenpäin virkamiehille sekä päättäjille tiedoksi.

Validian raporteista voidaan laskea tilastollisesti myös keskimääräinen odotusaika. Eli lasketaan kaikki odotusajat yhteensä ja jaetaan tehtyjen töiden määrällä. Tämä ei ole se odotusaika, joka on todellinen.

Kun on tärkeitä ja jo ennalta sovittuja avustuksia (lääkkeet, aamutoimet jne.) ja avustus toimii suurinpiirtein ajallaan, ei muodostu odotusaikaa. Mutta kun tarvitset jotain muuta ennalta määrittelemätöntä apua, saattaa odotusaika venähtää tunneiksi.

Validian tavoite on, että mm. aamu- ja iltatoimet sekä ravitsemukseen liittyvät tehtävät tullaan tekemään tunnin sisällä, WC-apu puolessa tunnissa. Entä muut avut?

Kyllä vaikeavammainen henkilö tarvitsee muutakin apua kuin lepo-, ruoka-, lääke- ja vessa-apua. Vai tarvitseeko? Johtava sosiaalityöntekijä on minulle sanonut, että asukkaille on ostettu välttämätön apu.

Mikä on välttämätön apu? Onko se juuri nuo yllämainitut? Kuka sen määrittelee? Virkamies? Palveluntuottaja? Lain mukaan vammainen itse!

YK: n vammaissopimuksen mukaan vammaisten tulee voida elää ja asua yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Päivi Varakas

Jyväskylä, Jyskä