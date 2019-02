Huhtasuolla on hyvät palvelut

Nyt on aika päivittää kovin sanakääntein arvosteltua Huhtasuota ja ylipäätään tätä aluetta. Monilla on ihan vääristynyt kuva ja käsitys alueesta ja sen asukkaista.

Ennen kuin avaan asiani, on myönnettävä, että täällä on ikääntyneitä ja vailla työtä olevia henkilöitä.

Ulkomaalaisia on myös jonkin verran, lapsiperheitä ehkä niukemmin.

Äskeisen hammaslääkärireissun jälkeen annan alueen palveluille täyden kympin!

Eli täällä on saatavilla terveyspalveluja, apteekki on erinomainen, ruokakauppa, kirjasto jne. Liikennetiheys keskustaan ja lähialueen marketeille on ihan omaa luokkaansa.

Harrastuksiin ja kulttuuritapahtumiin pääsee milloin vaan oman aikataulun mukaan. Luonto ja sen lenkit ovat tarjolla jokaiselle itseään hoitavalle niin kesällä kuin talvella. Avantoonkin pääsee jos on uskallusta.

Tämä ei ollut vaaliteema tai lupaus, vaan lyhyt dokumentti tämän päivän Huhtasuosta. Tervetuloa käymään.

Anna-Liisa Kari

Jyväskylä