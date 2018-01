Huhtasuon kirkon asia ei yhdistä kaikkia

Kun Huhtasuon kirkon tulevaisuus Jyväskylässä on epävarma ja nimilistat kirkon säilyttämisen puolesta kiertävät, on ollut mielenkiintoista nähdä, miten eri tavalla suuret kauppaliikkeet nimilistoihin suhtautuvat.

Keskeisistä kauppaketjuista yksi ymmärtää syyn Huhtasuon asukkaiden aktiivisuuteen ja pitää marketissaan nimilistat näkyvillä. Toinen ei, nimilistan ei anneta olla esillä, eikä minuun ole oltu yhteydessäkään, vaikka niin luvattiin.

Ihmettelen moista suhtautumista, sillä olemmehan hyvällä asialla. Kirkon tehtävä on hengellinen, se on yhteisönsä keskipiste. Se on hiljentymisen paikka kaikille, jotka sinne haluavat tulla ja toivon tämän tehtävän saavan jatkua vaarantumatta.

En halua, että kirkon sanomaan sotketaan liikemiesten ja gryndereitten itsekäs voitontavoittelu. Tuntuu siltä, että jossain ovat puurot ja vellit menossa sekaisin.

Seppo Hiltunen

Jyväskylä