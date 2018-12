Huippu-urheilua vai kansanliikuntaa?

Hippos-suunnitelmat ovat aiheellisesti kirvoittaneet vilkasta mielipiteenvaihtoa. Kiitettävä esimerkki oli Jaakko Palmun mielipidekirjoitus (KSML 17.11.). Saatan olla se lääkäri, jota hän siteeraa ja mielelläni olenkin, vaikkakaan KIHU:n suhteen en ole yhtä ehdoton.

Lääkärinä tiedän, että sen tutkimustyö on tuonut paljon hyvää peruslääketieteeseenkin. Kuitenkin KIHU:n koplaaminen osaksi Hippos-projektia kertoo koko hankkeen todennäköisen painopistesuunnan eli huippu-urheilun tukemisen.

Huippu-urheilusta on tullut ”maailman suurin pieni asia”. Jostakin syystä kallispalkkaisten gladiaattoreiden katselu tuottaa osalle ihmisistä edelleen jonkinlaista mielihyvää ja tyydytystä aivan kuten leipää ja sirkushuveja -konsepti muinaiselle Rooman rahvaalle. Tämä heille suotakoon, mutta ”sehän maksaa, joka tilaa”.

Laitetaanko siis yhteisiä verorahojamme viihdebisnekseen, jota huippu-urheilu nykyään on – vai annettaisiinko sen toimia samoilla ehdoilla kuin muukin viihdebisnes? Tuottaako huippu-urheilu sellaista lisäarvoa kaikille suomalaisille, että se priorisoidaan muiden tarpeiden edelle? Tuskin.

Kansanterveyttä edistävää liikuntaa tukevat ja edistävät monet tahot, kuten LIKES (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö). Samoin terveyskeskukset, joiden yksi päätehtävistä on kansanterveyden kaikenlainen edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Työ niissä on arvokasta ja kannatettavaa, mutta valitettavasti sen panos-tuotossuhde on kiusallisen huono.

Vain joku harva kansalainen muuttaa elintapojaan yksilöllisen terveysvalistuksen seurauksena, massojen ollessa kohteena tarvitaan toisenlaisia menetelmiä. Tässä astuu kuvaan poliittinen päätöksenteko ja arvovalinnat. Toivoa sopii, että Jyväskylän päätöksentekijät muistaisivat Hippos-huumassa antaa tukensa ennen kaikkea kansanliikuntaa edistäville hankkeille, joita Palmu luetteli.

Liikuntakaupungiksi itseään mainostava Jyväskylä voisi todellakin panostaa kävely- ja pyöräteihin, luontopolkuihin, leikkipuistoihin, hiihtolatuihin ja luistelubaanoihin. Kaatumispelkoiset saadaan suksille, jos järvien jäille vedetään latuja.

Palokka- ja Tuomiojärven jäillä voisi olla samanlainen luistinrata kuin Jyväsjärvelläkin, ja jollakin aikataululla näitä järviä voisivat kiertää Rantaraittia vastaavat liikuntaväylät.

Rantaraitti on yksi Jyväskylän viisaimpia investointeja. Sen käytettävyys ja turvallisuus paranisivat oleellisesti, jos sitä levennettäisiin parilla metrillä kaikista niistä paikoista, joissa se on teknisesti mahdollista ja katettaisiin kunnollisella asfaltilla.

Lisäksi sen kunnossapito olisi annettava urakoitsijalle, jolla on vanhanaikaista ammattiylpeyttä siitä, että osaa ja haluaa pitää kohteen kunnossa. Urakoitsijalle, joka harjaisi hiekat ja lehdet säännöllisesti ja paikkaisi vaaralliset kuopat heti eikä tekisi kuten viime kesänä: kuoppa varustettiin siitä varoittavalla liikennemerkillä ja jätettiin silleen!

Jo rakennettuja liikuntapaikkoja kuten uimahalleja kannattaa subventoida verorahoilla niin, että jokaisella halukkaalla olisi varaa niitä käyttää. Vesiliikunta- ja kuntosaliryhmiä pitäisi järjestää niin monta, että kaikki halukkaat voisivat päästä niihin mukaan.

Näiden ryhmien ammattitaitoiset ohjaajat innostavat kuntoilijoita jatkuvuuteen. Jokainen kuntosalille tuleva ikään, painoon, sukupuoleen tai raihnaisuuteen katsomatta on ilonaihe lääkärille.

Yhteisten rahojen kohdentaminen on aina arvovalinta. Valitsemalla kansanliikuntaa edistäviä kohteita päättäjä on eettisesti ja moraalisesti tukevammalla pohjalla kuin sijoittamalla yhteisiä rahoja huippu-urheilun kaltaiseen viihdebisnekseen, jonka voi huoletta jättää markkinavoimien vietäväksi.

Matti Suutari

terveyskeskuslääkäri, eläkkeellä

Jyväskylä, Vaajakoski