Huippututkijan tärkeysjärjestys

”Ykkönen on Jumala ja kakkosena tulee vaimo. Tiede ei tule edes kolmantena.” Näillä sanoilla otsikoi Sunnuntaisuomalainen laajan, kaksi kokonaista aukeamaa käsittäneen jutun suomalaisesta huipputiedemiehestä, akatemia-professori Markku Kulmalasta (KSML 9.12.).

Se oli lehdeltä todellinen kulttuuriteko aikana, jolloin valtamedia suoraan tai epäsuorasti antaa ymmärtää, että tiede on korvannut kristinuskon tai että tiede ja kristinusko ovat vastakkaisia, toisensa poissulkevia suureita.

Juttu kertoi, että professori Kulmala, 60, johtaa Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskusta ja että häntä pidetään maailmanlaajuisesti johtavana aerosoli- eli pienhiukkastutkijana. Jo yli seitsemän vuoden ajan Kulmala on ollut geotieteissä maailman viitatuin tutkija.

Kun Kulmala valittiin vuonna 2012 vuoden professoriksi, hän mainitsi Seurakuntalainen-sivuston haastattelussa asioiden tärkeysjärjestyksestään edellä mainitut Sunnuntaisuomalaisen jutun otsikkoon otetut sanat. Kun mies tiedemaailman huipulta sanoo Jumalan olevan ykkösen, sanomisella on erityinen painoarvo.

Meille tavallisille ihmisille on jo kauan maallisen median ja ns. tieteen kansantajuistajien toimesta tuputettu ajatusta, ettei kaiken olevaisen takana voi olla yliluonnollista Luojaa, vaan kaikelle on olemassa luonnolliset syyt ja selitys. Mediassa sanomansa läpi saaneiden luonnontietelijöiden mukaan Jumalaa ei ole tai hänestä ei voida ainakaan saada mitään tiedollista tietoa.

Sitä ei kuitenkaan kerrota, ettei tuo toteamus ole tutkimustulos, vaan filosofian alaan kuuluva ennakko-olettama.

Todellisuudessa kristinusko ja tiede täydentävät toisiaan. Usko ottaa huomioon sekä Jumalan että luonnolliset syyt. Jumala on niiden luonnonilmiöiden syy ja ylläpitäjä, joita tiede on vähitellen oppinut yhä paremmin ymmärtämään ja kuvailemaan. Ei olekaan ihme, että nykytiede on kehittynyt nimenomaan kristillisissä länsimaissa.

Tieteen uranuurtajat Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton, Boyle jne olivat vakaumuksellisia kristittyjä. Heille tutkimusten kohteena ollut maailmankaikkeus oli persoonallisen ja älykkään Jumalan luoma. Akatemikko Kulmala näyttää jatkavan hyvällä menestyksellä näiden pioneerien viitoittamalla tiellä.

Yliopistojen alkuperä on myös kristillisessä viitekehyksessä. Englanninkielisen maailman vanhin yliopisto Oxford perustettiin jo 1000-luvun lopulla. Sen motoksi tuli ja on edelleen: ”Dominus Illuminatio Mea”, ”Herra on minun valoni”.

Yhdysvaltain vanhin ja maineikkain yliopisto Harvard perustettiin vuonna 1636 englantilaisen kirkonmiehen John Harvardin lahjoitusvaroin. Se kantaa hänen nimeään ja sen ensimäinen rehtorikin oli pastori.

Näitä taustoja vastaan itsenäisyyspäivänä harvinaisen tunnustuksen, Suomen Leijonan I luokan komentajamerkin saaneen akateemikko Markku Kulmalan tärkeysjärjestys ei tunnu lainkaan hassummalta. Sehän voisi sopia hyvin itsekullekin alkavan uuden vuoden 2019 elämänohjeeksi!

Timo Hakanen

lakimies

Jyväskylä