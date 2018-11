Hulevesimaksu ei perustu mihinkään

Tuli sitten tuo Jyväskylän piiloverokonttorin laatima sadevesimaksu, josta aiemmin olenkin jo tarinoinut.

Maksuhan on täysin kuvitteellinen ja mihinkään perustumaton piilovero, joten se on täysin käsittämätön ja aiheeton.

Täten muistutan Jyväskylä kaupunkia laskun aiheettomuudesta ja rikollisuutta lähestyvästä röyhkeydestä. Tämä huolimatta siitä, että asia on muka demokraattisesti päätetty ja lait laadittu. Kuitenkin huomautan, että laillistetun väkivaltakoneiston takaa on hyvä huudella ja tällaisia piiloveroja värkkäillä. Onhan se tietysti ymmärrettävää, että kun ei muuhun pysty, niin sitähän on tehtävä, mihin kyvyt riittää.

Milloinkas saamme nauttia hengitysilmapiiloveromaksusta? Jokos kaavojen värkkäily parkkisakkokonttorissa on käynnistetty? Tiedoksi vaan, että hengitysilma, etenkin uloshengitysilma sisältää maailman vaarallisimmaksi luokiteltua kaasua, nimittäin hiilidioksidia. Hiilidioksidista saisi oikein näppärät perustelut ja kaavojenvärkkäilyyn oivallisen komponentin. Parkkisakkokonttorin liituraidalle sopivaa puuhastelua.

Lisäksi haluan tuoda kaupungin tietoon, että meidän tontilla sadevedet imeytetään omalle tontille, joten siitä ei millään matematiikalla, ei edes kvanttimekaniikan soveltamisella tai kaupungin hallintoylimmäisen kaavojen värkkäilyn tukoksena, saada kustannusvastaavutta saamallemme ns. hulevesimaksulle. Päinvastoin Kovasentieltä valuu meidän pihaan sadevesiä, joten aiemmin laatimani kaavan mukaan Jyväskylän kaupunki on velvollinen maksamaan 750 euroa kuukaudessa tuosta sadevesien valuttamisesta.

Tämä ei ole pelkästään minun mielipiteeni ns. hulevesipiiloverosta. Jaan nämä ajatukset joutavuuksista melko suuren joukon kanssa, jotka eivät itse halua, jaksa, uskalla tai viitsi lähteä reklamoimaan viranomaismääräyksiä.

Hoidelkaapa asiat siihen malliin, että tällaiset joutavuudet saadaan pois päiväjärjestyksestä ja päästään kehittämään kaupunkia oikeista lähtökohdista.

Timo Pynnönen

Jyväskylä