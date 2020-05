Huomio ikäihmisiin ja erityistukea tarvitseviin

Hallitus on eduskunnan yksimielisellä tuella rajoittanut monin tavoin tavallisten ihmisten elämää, sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaa.

Rajoitukset ovat muuttaneet meidän kaikkien tapaa elää, viettää aikaamme ja tehdä työtämme. Tämä on kuormittanut ja koetellut henkistä paineensietokykyä.

Kriisin keskellä on kuitenkin ollut huojentavaa huomata, että yksilökeskeisyys näyttää vähentyneen samalla, kun ihmisten kyky hahmottaa elämää ja maailmaa oman elämän ulkopuolella on saattanut kasvaa.

Suomessa rajoitustoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja varsinainen tautitilanne itsessään on saatu kuriin. Tähän on vaikuttanut erityisesti suomalaisten osoittama vastuullisuus suhteessa annettuihin suosituksiin. Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien esimerkillinen toiminta on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä.

Yhteiskuntaamme ei kuitenkaan voida pitää suljettuna loputtomiin, sillä sen taloudelliset, sosiaaliset ja inhimilliset kustannukset ovat aivan liian suuret. Tämä koskee erityisesti riskiryhmään kuuluvia ja paljon erityistä tukea tarvitsevia.

Viruksen täydellinen poistaminen ei ole mahdollista ennen rokotteen käyttöönottoa. Siksi meidän on kyettävä sopeuttamaan toimintaamme suhteessa vielä hyvän aikaa epävarmaan tilanteeseen.

Rajoitusten aikana on noussut esille vakava huoli, että erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat jääneet vaille palveluja. Lastensuojelun, nuorisotyön ja päihde- ja mielenterveystyön kentällä rajoitukset ovat näkyneet jo hyvän aikaa.

Terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä palveluita, kuten kuntoutusta ja terapiaa, on koronaan vedoten supistettu. Omaishoitajien loma- ja sijaispalveluja on peruttu ja korvaavia järjestelyjä on ollut hankala saada tilalle. Lisäksi osa ihmisistä jättää itse hakeutumatta hoitoon koronan pelossa.

Kiireettömässä hoidossa on voitu joustaa riittävän tehohoitokapasiteetin takaamiseksi, mutta se ei missään tapauksessa saa johtaa hoidon täydelliseen alas ajoon.

Yli 70-vuotiaat ovat eläneet nyt viikkokausia lähes kotikaranteenia vastaavissa olosuhteissa. Jyväskylän yliopiston professorin Taina Rantasen mukaan jopa 80 000 vanhusta on vaarassa menettää toimintakykynsä poikkeustoimien sekä niistä johtuvan liikkumattomuuden vuoksi.

Ikäihmisten toimintakyvyn heikkeneminen ja hoitamatta jääneistä sairauksista syntyvä hoitopommi lisäävät palvelujen tarvetta voimakkaasti ja kiristävät kuntien jo ennestään vaikeaa tilannetta. Meidän on kyettävä suojaamaan haavoittuvia ryhmiä ilman että hoidon ja kuntoutuksen puute sekä liikkumattomuus aiheuttavat itsessään ennenaikaisia kuolemia.

Fyysisen toimintakyvyn ohella on suuri huoli ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Yksinäisyys on lisääntynyt entisestään, sillä monelle iäkkäälle digitaaliset viestintävälineet eivät ole tuttuja. Erityisesti muistisairaille läsnäololla on valtavan suuri merkitys, jota puhelinsoitot eivät pysty korvaamaan.

Olen erittäin iloinen siitä, että hoivakodeissa on nyt alettu järjestää suojattuja tapaamistiloja, jossa vanhukset pääsevät näkemään läheisiään. Kesän tullen ulkona järjestettävät tapaamiset ovat varteenotettava vaihtoehto, sillä ulkona tartuntariskiä voi olla helpompi hallita. Toivon, että kunnat, kuntayhtymät ja palveluntuottajat laittavat hyvät käytäntönsä jakoon ja ovat vastaanottavaisia uusille ideoille ja toimintatavoille, turvallisuudesta ja suosituksista tinkimättä.

Yrittäjät ovat kehittäneet hienolla tavalla toimintaansa esimerkiksi erillisillä asiointiajoilla. Olisi hienoa, jos vastaavanlaisia avauksia voitaisiin kokeilla myös muissa palveluissa.

Järjestökentältä nousee koko ajan uusia ajatuksia. Riskiryhmään kuuluvien osalta rajoitukset ja suositukset ovat edelleen ehdottoman tärkeitä noudattaa.

Kuten pääministeri Sanna Marin kuitenkin totesi – fyysinen etäisyys ei edellytä sosiaalista etäisyyttä. Meidän on poikkeusoloissakin löydettävä keinot, jolla huolehdimme, että ihmisten perusoikeudet ja hyvinvoinnin kannalta keskeiset palvelut turvataan kaikille. Myös ikäihmisille.

Riitta Mäkiunen

Kirjoittaja on SDP:n

kansanedustaja Keski-Suomesta.