Huonoja termejä

Wikipedian mukaan ”feminismi on sosiaalisista ja poliittisista liikkeistä sekä ideologioista koostuva kokonaisuus, joita yhdistää yhteinen päämäärä: saavuttaa poliittinen, taloudellinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen sukupuolten tasa-arvo”. Tämä on varsin kannatettava tavoite, mutta etymologialtaan ja historialtaan feminismi liittyy vain naisiin ja naisten oikeuksien ajamiseen. Vain siihen sitä pitäisi käyttää, ei yleisten tasa-arvopyrkimysten synonyymina.

Sukupuolineutraali termi meillä on jo: equalism, suomeksi equalismi. Miksi se tai kotoinen tasa-arvoismi ei kelpaa feminismin tilalle?

”Puolet pitää rasismia suurena ongelmana”, kertoi otsikko (KSML 2.7.). Se on iso ongelma, mutta niin on termi rasismikin. Se on erittäin arvolatautunut ja sitä voi käyttää leimakirveenä. Sitä paitsi sana racism eli rasismi on johdannainen sanasta race, joka tarkoittaa rotua. Ylen (17.10.2017) mukaan ”Ihonvärin geenitutkimus vahvisti: Ihminen on yhtä rotua.” Niinpä rasismin sijaan pitäisi puhua syrjinnästä eli diskriminaatiosta, koskeepa se ihonväriä, kansalaisuutta, uskontoa, ideologiaa, sukupuolta, ikää tai jotain muuta ominaisuutta. Somessa yleinen toista halventava puhe on henkistä syrjintää ja sananvapauden väärinkäyttöä.

Vanhasta poisoppiminen on tunnetusti vaikeaa, mutta aidon tasa-arvon, sukupuolineutraalinkin, edistämisen termeinä feminismi ja rasismi ovat puutteellisia.