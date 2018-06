Hupaisa hule

Kirjeen mukaan hulevesimaksu koskee ”kaikkia rakennettuja kiinteistöjä (omakotitalo, paritalo)”. Mutta jos metsäisellä tontilla onkin vain autotalli?

Palvelutalo Hannikaisen terhakka virkailija havaisee, että kas, siinähän on autotalli, se on rakennettu kiinteistö ja on siis oikeutettu hulemaksun piiriin. Toinen virkahenkilö, verottaja, puolestaan katsoo, että eipä ole pari- eikä edes omakotitaloa, siis rakentamaton ja vero rankimman mukaan.

Kun sateen seurauksista nyt maksellaan, tulee hilpeästi mieleen J. Vainion ammoinen, mutta pelottavasti ennakoiva aprikointi ”...onko verolle jo pantu valo auringon?”

Ilmatieteen laitos kyllä kertoo aurinkoisten päivien määrän alueella, joten viisas valtuutettu: helmitaulu ja ruutupaperi esiin ja laatimaan kaavaa, jolla tuo säteily muutetaan kansalaisen maksamaksi tulovirraksi kaupungin paljolti turhuuteen vuotavaan kassaan. Tämä ihan vain vihjeeksi viisauden lähteestä vettä lippoaville valtuutetuille ja virkahenkilöille.

Matti Savolainen

Jyväskylä