Huume- ongelma syvenee

Suomessa tarvitaan realistinen ja totuudellinen kuva huumetilanteesta. Olen tuonut esille, että huumeiden saatavuus on kasvanut, lapsia ja nuoria on yhä kovempien huumeiden käyttäjinä, järjestäytynyt rikollisuus kaikissa muodoissaan tavoittaa maamme perimmäisenkin nurkan. Keski-Suomen yläkoululaisista noin 40 % arvioi, että omalta paikkakunnalta on helppo saada huumeita (Kouluterveyskysely 2017). Jyväskylän 8. ja 9. luokan oppilaista noin joka kymmenes on jo kokeillut huumeita. Luku on muuta maata korkeampi.

Vuonna 2017 silloinen Jyväskylän johtava sosiaalityöntekijä totesi vastuullisesti julkisuudessa (Suur-Jyväskylän Lehti 11.10.2017): ”Nuori varastaa kodistaankin saadakseen rahaa huumeisiin. Toinen konsti hankkia rahaa on seksin myyminen. Olen nähnyt Jyväskylässä 13-vuotiaita tyttöjä, jotka rahoittavat päihteitä prostituutiolla.”

Lastensuojelusta viestitään, että ottakaa yhteyttä, jos jotakin huomaatte (KSML 6.3.). Se on hyvä neuvo. Samalla asetelma on käännettävä odottamisesta tekoihin. Meidän on oltava toiminnan, ei odottelun yhteiskunta. Ei kannata ihmetellä, täytyy toimia.

Olen käynyt monet vakavat keskustelut mm. eri ministeriöissä vuosien varrella huumetilanteesta. Keski-Suomessa on vahvistettava huumeiden vastaistä työtä, kun valtakunnan päättäjien linjaukset venyvät. Koko valtakunnassa päättäjiltä tarvitaan ryhtiliike.

Keski-Suomen 8. ja 9. luokan tytöistä 7 % on kokenut seksuaalista väkivaltaa (Kouluterveyskysely 2017). Tämä tarkoittaa mm. rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä. Nämä tytöt ovat lapsia, lähes joka kymmenes maakuntamme tytöistä.

Tunnistetaan ja tunnustetaan tosiasiat. Suojataan jokainen lapsi hyvään elämään ja kaveruuteen, harrastuksiin. Laitetaan rikolliset kantamaan raskas vastuu teoistaan. Sillä kaikessa tässä on kyse meistä jokaisesta. Koviin huumeisiin ja rikollisuuden piiriin joutunut yksikin lapsi vaikuttaa meihin kaikkiin – bussikuskiin, opettajaan, naapuriin, kavereihin, perheeseensä, sinuun, minuun ja meihin.

Tuomas Kurttila

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä