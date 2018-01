Hyvää ja turvallista hoitoa jatkossakin

Keskisuomalaisessa on eri yhteyksissä tuotu esille huolta ikääntyneiden kauppapalvelun päättymisestä.

Jyväskylän kaupungin kotihoidon asiakkaat saavat hyvää ja turvallista hoitoa. Se on kaiken toimintamme lähtökohta, vaikka osa kotona annettavista tukipalveluista tuotetaan muiden palveluntuottajien toimesta. Kotiin tarjottavan kauppapalvelun järjestäminen muuttuu, kun Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen ja Total kuljetuspalveluiden kauppapalvelusopimus päättyy 7.1. 2018.

Vanhuspalvelujen säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kauppapalvelu varmistetaan myös jatkossa. Vaikka ostosten kuljetus ja kauppias voivat vaihtua, kotihoidon henkilökunta avustaa kotihoidon asiakkaita kauppatilauksen tekemisessä kuten tähänkin asti.

Kotihoidon tukipalveluna tuotettua kauppapalvelua on viime vuosina tarjottu esimerkiksi vanhuspalvelujen säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Kauppapalvelun avulla asiakkaat ovat saaneet elintarvikkeet ja päivittäistavarat kotiin kuljetettuina. Osa asiakkaista on hyödyntänyt Total kuljetuspalvelujen tuottamaa palvelua; suuri osa asiakkaista on halunnut hoitaa kauppa-asiansa omaisten ja muun lähiverkoston tuella. Kauppapalvelua on voinut saada 1–2 kertaa viikossa.

Yhä useampi kauppa tarjoaa myös kuljetuspalvelua suoraan asiakkaille, jolloin kaupunki välitoimijana ei ole enää tarpeen. Vanhuspalvelujen asiakkaat voivat 8.1. alkaen itse päättää, mistä kaupasta ja kuinka usein he hankkivat kauppaostoksensa kotiin kuljetettuina.

Osa kauppiaista ei peri maksua kauppapalvelusta. Palvelu voi olla arvonlisäverotonta ja lisäksi asiakas voi hakea palvelusta kotitalousvähennyksen.

Kotihoidon henkilökunta on tukena muutoksessa ja asiakkaiden kauppatilausten tekeminen sujuu tuttuun tapaan kotona henkilökunnan avustamana.

Maarit Raappana

palvelujohtaja, vanhuspalvelut

Ulla Kuittu

toimialajohtaja, perusturvapalvelut

Jyväskylän kaupunki