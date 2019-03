Hyvääkin vanhustenhoivaa on

Julkisuudessa on ollut esillä paljon huonoja esimerkkejä erityisesti isojen kansainvälisten yhtiöiden tarjoamien vanhusten hoivapalvelujen laadusta. Haluamme osallistua keskusteluun kertomalla kokemiamme kauniimpia esimerkkejä, joissa rakas omaisemme on saanut hyvää vanhustenhoitoa Jyväskylässä.

Arvo-isämme, -vaarimme ja -isovaarimme sai viettää pitkän, yli 92 vuotta kestäneen, maallisen elämänsä viimeiset kuukaudet Vuoroparin palvelutalossa Kuokkalassa. Hänestä välittyi tyytyväisyys ja kiitollisuus saamaansa hoivaan ja huolenpitoon sekä turvalliseen ja kodikkaaseen ”viimeiseen maalliseen majaansa”, kuten hänellä oli tapana sanoa. ”Voiko taivaassakaan olla tämän kauniimpaa? Kyllä täällä on päteviä hoitajia! Kaikki tekevät työtään koko sydämellään. Kun painan tästä (turvarannekkeesta), kohta on hoitaja paikalla. Voisiko tämän turvallisempaa paikkaa olla loppuelämäksi? Kyllä ne hyvää huolta pitävät – tämä on paras mahdollinen paikka!” Vanhus nautti, kun sai viettää aikaa kerroksen tutun väen kanssa tai vetäytyä halutessaan oman huoneensa rauhaan.

Myös me omaiset saatoimme itse todeta, kuinka inhimillisesti ja lämmöllä henkilökunta johtajasta aina nuorimpaan kohtaamaamme työntekijään suhtautui omaiseemme ja hoiti häntä. Vanhusta ei kohdeltu ainoastaan asiakkaana, vaan yksilöllisesti, pitkän elämänhistorian omaavana persoonana. Häneen suhtauduttiin kunnioittaen ja arvostavasti. Myös meidät omaiset huomioitiin hyvin – ihmisenä ihmiselle. Etenkin saattohoitovaiheessa ja sen jälkeenkin saimme omakohtaisesti kokea henkilökunnan tukea ja lämpöä. Saimme itkeä yhdessä.

Hoivakodin arvot eivät ole jääneet pelkästään paperille, vaan niitä toteutetaan myös käytännössä.

Yhteistyö on ollut mutkatonta ja aina olemme voineet turvallisesti luottaa, että kaikessa on tahdottu toimia rakkaamme parhaaksi. Ilmapiiri on leppoisa, lämpimän kotoisa. Jopa neljännen polven edustajat vaistosivat heti Vuoroparin palvelutalon sydämellisen tunnelman ja olivat onnellisia isovaarinsa puolesta.

Perheessämme on yhtä hyviä kokemuksia jo aikaisemmin myös Kotikaaren palvelutalosta. Siellä runsas vuosi sitten 88-vuotiaana Taivaan kotiin päässyttä Eino-taataa hoidettiin useiden vuosien ajan.

Kokemustemme perusteella toivomme, että päättäjät pitävät huolen siitä, että myös pienemmpien, laadukasta hoivaa tarjoavien paikallisten palveluntuottajien toimintaedellytykset säilytetään.

Olemme kiitollisia rakkaiden omaistemme saamasta hyvästä hoidosta. Toivotamme kaikille vanhusten kanssa työskenteleville niin kotihoidossa, palvelutaloissa kuin sairaaloissakin voimia ja jaksamista tärkeässä ja sanoinkuvaamattoman arvokkaassa työssänne.

Leena Maria Lehtonen

ja muut omaiset

Oulu