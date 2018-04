Hyvä Hippos-hanke

Jyväskylä on Suomen urheilupääkaupunki. Jyväskylässä on Kihu, liikuntatieteellinen tiedekunta, Likes, paljon eri lajien maajoukkueurheilijoita, huippuvalmentajia, huippulääkäreitä, fysioterapiaa, lunta, metsää, vettä, mäkiä ja vaikka mitä!

Virkeä Jyväskylä on maantieteellisesti keskellä Suomea ja tänne on kohtuullinen matka joka puolelta Suomea. Jyväskylään tullaan jokaisesta ilmansuunnasta opiskelemaan, urheilemaan, töihin ja asumaan.

Hippos2020 on hieno juttu! Vielä hienommaksi se tulisi, jos siihen otettaisiin enemmän lajeja mukaan nykyisen suunnitelman lisäksi.

Saman katon alle voisi rakentaa useamman lajin kentät toistensa sisälle. Maailmalla on hienoja esimerkkejä (mm. Bordeax:in monitoimiareena, Derby-areena Briteissä jne.), kuinka usean lajin tilat on saatu saman katon alle ja hallin käyttöaste on saatu maksimiin.

Suomessa on jonkun verran eri lajien huippuja, kansainvälisesti mitattuna. Lisää tulisi, jos puitteet eri urheilulajeille olisivat muihin maihin nähden tasapuolisemmat ja satsaisimme monipuolisemmin useampiin lajeihin. Luvalla sanoen, nyt ei satsata. Teini-ikäisillä on vaihtoehdot huipulle muutaman lajin varassa!

On paljon lajeja, joiden karsinnat ovat jo liian kovatasoiset suomalaiselle urheilulle. Ja paljon lajeja, jotka eivät yllä helposti uutiskynnyksen yli, vaikka harrastajamäärät Suomessa ja maailmalla olisivat suuriakin.

Tampereelle oli jokunen vuosi sitten tarkoitus rakentaa aivan ”varmasti” Suomen ensimmäinen sisävelodromi, mutta eipäs rakennettukaan. Helsingissä on Suomen ainoa velodromi, mutta se on ulkona ja vuodelta 1940. Samaa velodromia käyttävät kesäisin myös jenkkifutaajat sekä maahockeyn pelaajat.

Suomessa ei ole yhtään pikaluistelun sisärataa. Jokunen ulkorata, vaikka meillä on onneksi maailmanluokan luistelijoita pari kappaletta. Vertailun vuoksi on sanottava, että Suomeen on rakennettu 223 kpl jäähalleja (Savon Sanomat, 2015) ja jokunen hiihtoputki.

Lajikirjo voisi olla täydellinen.

Kun ollaan rakentamassa uutta sisähallia, niin tehdään siitä sitten kerralla paras. Suomeen tuskin ollaan pitkään pitkään aikaan rakentamassa vastaavaa urheilukompleksia.

Näin hienoon hankkeeseen valtiokin voisi lähteä mukaan, koska siitä hyötyisi Jyväskylän lisäksi koko Suomi!

Kari Asikainen

Jyväskylä