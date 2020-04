Hyvä syy lopettaa tupakointi

Mielipide

Hyvin tunnettujen haittavaikutustensa, kuten suurentuneen keuhkosyövän ja muiden syöpien sekä keuhkoahtaumataudin, sepelvaltimotaudin ja aivoverenkierron häiriöiden riskin lisäksi, tupakointi huonontaa limakalvojen puolustusmekanismeja ja elimistön vastustuskykyä tulehduksia vastaan.

Siten tupakointi on myös koronavirustulehduksen tarttumisen riskitekijä ja luultavasti lisää vaaraa, että koronavirustulehdus muuttuu vakavaksi.

Nuuskaa käytettäessä puolestaan käsi viedään suuhun useita kertoja päivässä, mikä voi lisätä koronavirustulehduksen vaaraa. Nyt onkin erityisen hyödyllistä lopettaa tupakointi.

Jo alle tunnin kuluttua tupakoinnin lopettamisesta korkea verenpaine laskee paremmalle tasolle, vuorokauden kuluttua häkä on hävinnyt elimistöstä ja muutaman vuorokauden kuluttua hengittäminen voi helpottua ja limakalvojen toiminta ja vastustuskyky paranee. Muutamien viikkojen kuluttua muutokset parempaan ovat vielä merkittävämpiä.

Terveyshyötyjen lisäksi tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettaminen säästää rahaa. Hyvin moni on pystynyt lopettamaan tupakoinnin ja on jälkeenpäin sanonut, että se päätös on ollut heidän elämänsä parhaimpia.