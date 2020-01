Hyvä vai paha kannabis?

Kannabis on tehnyt uutta tulemistaan maaseudun pelastajaksi jo vuosikymmeniä.

Kuitenkin vasta viime vuosina kannabiksesta on tullut maailman nopeiten kasvava teollisuudenala. Kannabiksen ennustetaan tuottavan globaalisti 148 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä. Vertailuksi alkoholimarkkinat olivat 620 miljardia vuonna 2018.

Israelissa perustettiin vuonna 2011 lääketieteellinen kannabisvirasto, jonka tarkoituksena on suojella kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kanadassa lääkekannabiksen kehitys alkoi vuonna 2001 päätyen lopulta viihdekäytön laillistamiseen vuonna 2018.

Tanskassa lääkekannabisreseptejä on vastikään myönnetty yli 4 000 potilaalle, jonka lisäksi 34:lle yhtiölle on myönnetty lupa lääkekannabiksen viljelyyn.

Suomessa lääkekannabisreseptin saaneiden lukumäärää on vuodesta 2017 vähennetty yli puolella viranomaisten tiukentuneen suhtautumisen vuoksi.

Lääkekannabistakin kiinnostavampi vaihtoehto on teollinen hamppu ja siitä saatavat monipuolisesti hyödynnettävissä olevat jakeet.

Teollisessa hampussa on samat lääkinnällisesti vaikuttavat yhdisteet kuin lääkekannabiksesta. Tosin ilman päihdyttävyyttä.

Hampussa dominoiva yhdiste on kannabidioli (CBD), kun taas kannabiksessa se on tetrahydrokannabinoli (THC). Antipsykoottisen CBD:n dominoidessa ei ns. psykoaktiivinen yhdiste THC vaikuta päihdyttävästi. Teollisessa hampussa THC:tä ei ole käytännössä lainkaan, sillä EU:ssa hamppulajikkeiden THC-pitoisuus saa olla korkeintaan 0,2%.

Forbes ennustaa, että teollisesta hampusta saatavien CBD-tuotteiden markkinat kasvavat 20 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä.

Suuret monikansalliset lääkeyhtiöt ovat merkittävimpien patenttien hallitsijoita. Laittomien kannabismarkkinoiden kukoistaessa on ala kohdannut haasteita, jonka vuoksi lailliset CBD-markkinat ovat nousseet nopeasti sijoittajien suosioon.

Myös Coca-Cola on ilmoittanut kehittävänsä CBD:tä sisältäviä virvoitusjuomia. Kosmetiikka-alalla puhutaan, että 10 vuoden päästä kaikki kosmetiikkatuotteet tulevat sisältämään CBD:tä.

CBD vaikuttaa kannabinoidireseptoreihin. Nisäkkäiden sisäinen kannabinoidijärjestelmä on yksi kehomme laajimpia reseptorijärjestelmiä, jonka pääasiallisena tehtävänä on tasapainottaa elimistön eri toimintoja.

Kannabis oli 1930-luvulle asti farmakopean ensisijainen lääke yli sataan erilaiseen sairauteen. Vuosikymmenien tutkimuskiellon päätyttyä lääketieteellisiä tutkimuksia on tehty pelkästään CBD:stä yli 40 000 vuoden 2016 jälkeen.

CBD:n käytön suosion räjähdettyä Maailman terveysjärjestö WHO on joutunut ottamaan kantaa CBD:n turvallisuuteen. WHO:n kriittinen raportti vuodelta 2018 osoitti, että CBD:n käyttö on turvallista.

CBD-öljyistä on siis vääjäämättä tulossa seuraava ketsuppi, eli tuote joka löytyy jokaisen kodin jääkaapista.