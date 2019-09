Hyvinvoinnin edistäminen vaatii sosiaalityön tutkimusta

Rinteen hallitusohjelman kirjaus sosiaalihuollon tutkimusrahoituksen turvaamisesta ei toteudu valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020.

Hallitusohjelmassa on kirjaus: ”Luodaan erillinen sosiaalityön tutkimusta ja sen vahvistamista tukeva valtion rahoitus ja vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimusta suuntaamalla siihen rahoitusta.”

Sosiaalityön tutkimus on hyvinvoinnin edistämisen edellytys. Tutkimuksesta on säädettävä lailla ja tutkimusrahoitus huomioitava valtion talousarviossa. On välttämätöntä, että tutkimusrahoitus kirjataan selkeästi valtion talousarvioon vuodelle 2020, jotta hallitusohjelman tahtotila laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamisesta todella toteutuu.

Sosiaalityön ja sosiaalihuollon tieteellisestä tutkimuksesta tulee myös tulevalla hallituskaudella säätää laissa lääketieteen tavoin, jotta tieteelliseen arvioon perustuvalle hyvinvoinnin edistämisen työlle voidaan turvata riittävät rakenteet ja resurssit.

Olemme lukeneet uutisia sosiaalihuollon laadusta ja asiakasturvallisuudesta. Sosiaalihuollolla on myös yhteiskunnallinen ja taloudellinen vastuu siitä, että käytämme verorahat siten, että palvelumme ovat vaikuttavia.

Eettisesti kestävien toimintatapojen sekä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti vaikuttavien palvelujen kehittäminen edellyttää tutkimustiedon jatkuvaa jalostamista ja käytännön työn kehittämistä tieteelliseen tietoon perustuen.

Nykyisellään sosiaalihuollossa ei ole riittäviä mahdollisuuksia arvioida systemaattisesti ja tutkittuun tietoon perustuen palvelujärjestelmän toimivuutta ja toimenpiteiden vaikutuksia ihmisten elämäntilanteisiin.

Asiakkaiden palvelutarpeet ovat moniulotteisia ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu. Palvelujärjestelmämme pettää toisinaan, erityisesti psyykkisten-, fyysisten- ja sosiaalisten ongelmien kietoutuessa yhteen, emmekä kykene riittävästi arvioimaan syitä.

Sote-integraation ja sote-tutkimusperustaisuuden toteutumiseksi, rakenteistamiseksi ja resurssoimiseksi sosiaalihuollon tutkimus ja kehittämistyö tulee saada terveydenhuollon rinnalla samanarvoiseksi.

Palvelujärjestelmää ja sen vaikuttavuutta tulee myös tutkia monitieteellisenä integraatiotutkimuksena.

Vaikuttavaa hyvinvoinnin edistämistä ja eriarvoisuuden vastaista työtä ei voi riittävällä tasolla tehdä ilman tutkimukseen kohdennettua rahoitusta sekä lainsäädäntöä, jolla valtion tutkimusrahoitus turvataan. Tutkimuksen turvaaminen on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisen edellytys.