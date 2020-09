Hyvinvointi luo vetovoimaa

Jouduin ikävän tilanteen eteen, kun Alzheimeria sairastavan isäni omaishoitajana toimiva äitini sairastui äkisti. Ikävän tapahtuman seurauksena minun täytyi hoitaa isälleni kiireellinen sijoituspaikka parin päivän ajaksi.

Lapsiperhearjessa alzheimer-potilaan asianmukainen hoitaminen on tekemätön paikka. Ongelmaksi muodostui se, että kiireellistä sijoitusta ei voitu tehdä tilan puutteen ja resurssipulan vuoksi. Työntekijä kertoi ongelman olevan krooninen tämänkaltaisissa tapauksissa kaupungissamme. Tilanteesta onneksi selvittiin säikähdyksellä eikä sijoituspaikkaa lopulta tarvittu.

Saman päivän aikana luin pysäyttävän uutisen, jonka mukaan Jyväskylän kaupunki leikkaa 4,25 miljoonaa euroa sivistystoimialalta. Tämä kyseinen leikkauslista osuu pahiten muun muassa perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja nuorisotyöhön.

Jyväskylällä on edessä kovat ajat. Kaupungin talouden tasapainottamisvaade on noin 50 miljoonaa euroa vuoteen 2023, mikä on todella paljon jo valmiiksi haastavassa taloustilanteessa olevalle kunnalle.

Vaikeassa taloustilanteessa talouskuri ja leikkaukset ovat toki välttämättömiä. Hyvään talouskuriin kuuluu kuitenkin asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen. Meidän kuntalaisten tulisi käydä kriittinen keskustelu kunnan ydintehtävistä ja tämän jälkeen laittaa peruspalvelut kuntoon.

Tuntuu vaivaannuttavalta lukea perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen leikkauslistoista samaan aikaan, kun kaupunki tytäryhtiöineen suunnittelee uuden parkkihallin rakentamista kirkkopuiston alapuolelle.

Uudet investoinnit ovat tärkeitä. Mutta niiden edelle täytyy asettaa kuntalaisten, varsinkin lasten ja nuorten hyvinvointi.

On kyseenalaista rakentaa parkkihallia julkisella rahalla, jos samaan aikaan lasten luokkakoot ja opettajien työtaakka kasvavat entisestään. Eikä myöskään sairaille vanhuksille löydy hätätilanteessa kattoa pään päälle.

Kuntalaisten hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat kaupungin parhaita vetovoimatekijöitä.