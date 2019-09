Hyvinvoivat vanhemmat ovat hyvinvoivien lapsien voimavara

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen talousarvio on nyt hiottu lopulliseen muotoonsa. Me lapsiperheiden hyvinvointia edistävät tahot olemme saaneet tyytyväisinä seurata päättäjien tahtotilaa edistää lapsi- ja perheystävällisen Suomen vahvistumista. Tästä esimerkkinä on hallitusohjelmaan kirjattu kansallisen lapsistrategian valmistelun aloittaminen.

Pelkät strategiat ja ohjelmat eivät kuitenkaan riitä – tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä, jotta lapsiperheiden hyvinvointi yhdenvertaistuu ja lisääntyy.

Hyvinvoiva lapsi tarvitsee rinnalleen hyvinvoivan vanhemman. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus määrittelee selkeästi, että lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Paras taho suojelua ja huolenpitoa antamaan on lapsen oma vanhempi!

Lapsen oikeuksien toteutuminen Suomessa ei ole itsestäänselvyys, vaikka elämme länsimaisessa hyvinvointivaltiossa. Julkisessa hallinnossa ennakoiva päätösten lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen on lapsenkengissä.

Kunnissa päätöksenteko perustuu pääosin valtuustokautisiin kuntastrategioihin ja päätöksentekoa ohjaa liian usein raha.

Päätösten vaikutuksia lapsiin ja perheisiin arvioidaan harvoin yhtä valtuustokautta pidemmälle ajalle. Poikkeuksia ja hienoja esimerkkejä eri kunnista tosin löytyy!

Myös vanhemmat ovat eriarvoisessa asemassa eri syistä johtuen. Huonovointinen tai elintasonsa kanssa kamppaileva vanhempi kykenee harvoin tukemaan lapsen hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka sydän kuinka sitä tahtoisi. Tällöin yhteiskunnan tehtävä on ensisijaisesti tukea vanhemman hyvinvointia, jotta vanhempi pystyy olemaan riittävän hyvä äiti tai isä lapselleen.

Kansallisen lapsistrategian valmistelun aloittaminen on iso askel kohti lapsi- ja perheystävällisen Suomen rakentamisesta.

Lapsistrategian laatiminen välittää viestiä, että maastamme löytyy tahtotilaa panostaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, tulevaisuuden kansakuntamme toivoihin ja työmyyriin.

Lapsistrategia tulee vahvistamaan yli hallituskausien ulottuvaa, lapsi- ja perheystävällistä julkista päätöksentekoa, hallintoa ja palveluiden kehittämistä. Lapsistrategia tulee ohjaamaan myös kuntia ja muita lapsiperhetoimijoita lapsi- ja perheystävällisen päätöksenteon suuntaan.

Lapsistrategian valmistelu ja sisältö pohjautuvat laajaan tutkimusaineistoon. Tutkimusaineiston keskeinen huomio painottaa vanhemmuuden tukemisen tärkeyttä: Lapsen elämää ohjaavien aikuisten valmiuksia tukemalla voimme vaikuttaa myönteisesti koko lapsen elämänkulkuun.

Vanhemmuuden tuki pitää jokapäiväistää ja saada kaikkien vanhempien ulottuville. Tukea pitää olla saatavilla siellä, missä lapsiperheet ovat, eli päiväkodeissa, kouluissa ja muissa arkisissa elinympyröissä. Yhteisöllinen, vanhemmuuden huomioiva toimintakulttuuri lisää hyvinvointia ja tuo erilaiset perheet samaan yhteisöön.

Vanhemman ei pidä joutua kokemaan huonommuutta tukea tarvitessaan, yhteiskunnan tehtävänä on normalisoida vanhemmuuden tukeminen ja tarjota sitä riittävän ajoissa perheen tarpeet huomioiden.

Vanhemmuus on yksi antoisimmista ihmissuhteista, mitä ihmisellä elinkaarensa aikana on. Meillä kaikilla pitää halutessamme olla mahdollisuus nauttia ihanasta vanhemmuudesta, tuettuna tai ilman!

Teksti liittyy Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n ja Keski-Suomen LAPE-muutosohjelman vanhemmuutta käsittelevään kirjoitussarjaan.