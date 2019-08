Ihmisen erityislaatu, onko sitä?

Ihmisen asema maapallolla on kaksijakoinen. Kuviteltu asema luomakunnan kruununa on kiihtyvästi muuttumassa kosmiseksi mitättömyydeksi ja kasvavaksi uhkaksi itselle ja muille planeettamme lajeille. Juuri nyt tiedon lisääntyessä räjähdysmäisesti on oikean tiedon ymmärtämisestä ja soveltamisesta tullut ihmislajin kohtalonkysymys.

Olemme muun muassa jo käyttäneet planeetan tarjoaman kulutusreservin tälle vuodelle, ilmasto lämpenee, lajeja kuolee kiihtyvästi, eriarvoisuus kasvaa eikä ihmisten terveyden kehitys ole hyvä. Mitä näitä pohtimaan täällä onnellisten maassa? Täällä voi ja saa ihmetellä ilman tuomiota, nähdä ja tehdä sellaista, mitä muualla ei saa eikä voi.

Montaa masentaa kyvyttömyys vaikuttaa asioihin ja tuhon tien seuraaminen suurten päättäjien kelvottoman esimerkin mukaan. Ukrainan entinen presidentti lähti maasta rikollisena, Trump lataa surutta valheita Twitterissä, Putin rakentaa imperiumia keinoista välittämättä ja Brasilian presidentti Bolsonaro poltattaa maapallon keuhkoina toimivia Amazonin sademetsiä ja surmauttaa alkuperäiskansoja.

Mutta, miksi ihmisestä on tullut maapalloa estoitta tuhoava häirikkö? Miten kädellinen, isoilla aivoilla varustettu sekä itsestä ja muista tietoiseksi tullut toimija on kyennyt alistamaan muun eliöyhteisön, ainakin näennäisesti? Millään muulla lajilla ei ole vastaavaa evolutiivista ylivaltaa muiden suhteen ravintoketjun prosesseissa. Ihminen on muodostunut uhkaksi itselleen ja muulle eliöyhteisölle.

Oma elämänkaareni on selkeästi käsittänyt kolme osaa; itsevarman nuoruuden, kritiikittömän kiiruhtamisen työelämässä ja nyt ikäikkunan avautumisen myötä yrityksen ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu. Ihmetellä täytyy, miksi eettinen oivallus ja yhteisvastuu ovat jääneet populismin jalkoihin ja unohtuneet päätöksenteossa. Jokaisen täytyisi kyetä näkemään uhkien nopea kasvu pahoinvoinnin lisääntyessä kiihtyvästi.

Jokaisen tulisi myöntää oman tietoisuuden, kokemuksen ja omantunnon asettamat velvollisuudet suhteessa kanssaihmisiin ja muuhun eliöyhteisöön. Yleiseksi tullut pinnallinen asioiden käsittely ja ongelmien kieltäminen eivät lupaa ihmisille hyvää, mutta maailmankaikkeuden mitoissa ja ajan mittaamattomuudessa silläkään ei ole merkitystä.

Lars-Olof Fredriksson

Äänekoski