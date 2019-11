Saako tänä päivänä enää tytötellä ja pojitella? Ovatko kaikki vain henkilöitä? Kuka määrittelee, kutsutaanko sinua tytöksi, pojaksi vai henkilöksi? Kenellä on oikeus päättää?

Ennen oli itsestään selvää, ketkä olivat poikia ja ketkä tyttöjä.

Pojat näyttivät pojilta ja tytöt tytöiltä. Tytöillä oli pidemmät hiukset ja mekkoja, kun taas pojilla oli lyhyemmät hiukset ja ”miesten vaatteet”. Aikaisemmin myös määriteltiin tyttöjen ja poikien värit, työt, lelut ja meikkaaminen.

Nykyään ei aina edes tunnista kunnolla, onko kyseessä tyttö- vai poikapuolinen henkilö, mikä tuottaa välillä hankaluuksia, kun ei tiedä, voiko häntä tytötellä vai pojitella.

Mielestäni tyttöjä saa kutsua tytöiksi ja poikia pojiksi, koska maailmassa on molempia sukupuolia olevia ihmisiä. On myös sellaisia, jotka eivät halua, että heidän sukupuoltaan määritellään. Arvostan heitä, koska he uskaltavat olla juuri sellaisia kuin ovat.

Minusta kaikki ihmiset saavat olla juuri sellaisia kuin ovat: tyttöjä, poikia ja henkilöitä!