Ihmiset valittavat aivan turhasta

Eikö sinun olisi mukavampi aloittaa aamu lukemalla lehden yleisönosastopalstalta hyviä uutisia negatiivisien sijaan, sillä niitä kuulee muutenkin riittämiin?

Suurin osa sellaisista ihmisistä, jotka valittavat, haluavat olla huomion keskipisteenä. Ihminen, joka valittaa, ei edes halua ratkaista ongelmiaan, vaan etsii koko ajan uusia aiheita, mistä keksiä negatiivista sanottavaa.

Ihmiset valittavat turhista asioista, kuten ärsyttävistä pomoista töissä, ihmisten myöhästelystä ja koirien ulkoilutuksesta. Ihmiset valittavat siitä, että kesällä on liian kuuma ja talvella liian kylmä.

Valittaminen ei vie asioita eteenpäin ja se vie turhaan aikaa kaikilta. Bussien myöhästelystä valittaminen on väärin, koska myöhästyminen ei välttämättä johdu linja-autojen kuljettajista, vaan toisista kuskeista liikenteessä.

Valittajat eivät osaa arvostaa aitoutta. Ihmiset valittavat toisten tupakoinnista, mutta se on ihmisten oma asia, polttaako vai ei. Pitää osata myös arvostaa niitä ihmisiä, jotka eivät tykkää tupakanpoltosta ja olla polttamatta heidän seurassaan.

Kaupassa käyvät ihmiset valittavat myyjille siitä, kuinka kalliita jotkut tavarat ovat. Myyjillä ei kuitenkaan ole päätösvaltaa tuotteiden hintoihin.

Ihmiset eivät ymmärrä niitä ihmisiä, joilla asiat ovat oikeasti huonosti. Ei mietitä sitä, miten vaikeaa heillä on, vaan jaksetaan keksiä huonoa sanottavaa kaikesta, vaikka asiat olisivat todellisuudessa erittäin hyvin. Ne, joilla on aidosti huono tilanne, valittavat usein vähemmän ja he ovat kiitollisempia hyvistä asioista elämässään.

Ollaan siis positiivisia, eikä jakseta marmattaa turhista asioista! Jos joku asia mietityttää ja tilanteen haluaisi parantuvan, on parempi yrittää tehdä asialle jotain. Silloin voi oikeasti vaikuttaa; valittamalla ei voi.

Jos tilanteelle ei voi tehdä mitään, silloin on parempi vain tyytyä ja elää sen kanssa. Positiivinen elämänasenne on mukavampi sekä itselle että läheisille!

Jonna Jalava

Vaajakosken yhtenäiskoulu 8C

Jyväskylä