Ikääntyneille tarvitaan oma asumisohjelma

Suomessa ei osata kunnioittaa ja arvostaa ikääntyneitä ihmisiä, vaikka he ovat jo elämäntyönsä tehneet ja ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Heitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina ja ikäsyrjintä rehottaa.

Meidän on syytä muuttaa arvomaailmaamme, sillä he ovat edelleen maamme voimavara. On muistettava, että kaikki me vanhenemme aikanaan.

Meillä on nyt meneillään vanhusten viikko 6–13.10. On hyvä, että edes yhden viikon ajan vanhuksemme ovat huomion kohteena. Muistakaamme heitä edes tämän viikon aikana.

Ihmisarvoiseen vanhuuteen sisältyy oikeus olla osallisena ja arvostettuna jäsenenä yhteisöissä ja yhteiskunnassa heikentyneestä toimintakyvystä riippumatta. Myös valtion, kuntien ja kaupunkien tulee tukea iäkkäiden osallistumista eri tavoin.Yksilön oikeudet saattohoitoon ovat myös samat kuin muussakin hoidossa.

Ikäihmiset tuntevat suuriksi uhkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden riittämättömyyden, eläkkeiden pienuuden ja palvelujen korkean hinnan.

Liian monille on vaarana yksinäisyys ja syrjäytyminen.

Päättäjien, johtajien, esimiesten ja hoitohenkilökunnan arvojen, asenteiden ja toiminnan muuttaminen sekä heidän tietojensa ja taitojensa kehittäminen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen avulla ovat keskeisiä hoidon ja palveluiden kehittämisessä vanhusten toiveiden ja tarpeiden täyttämiseksi.

Maassamme tulee laatia ikääntyneiden asumisohjelma. Kodin kunto ja varustelutaso ovat hyvin ratkaisevia kotona asumisen onnistumiselle iäkkäiden ja vanhusten fyysisen toimintakyvyn heikentyessä.

Vanhuuden riesaksi on EU-Suomessa tullut eläkeköyhyys. Suomen lamavuosina keksittiin eläkkeisiin ”indeksivähenteisyys”, joka köyhdyttää eläkeläisten ostovoimaa vuosi vuodelta.

Valitettavasti leipäjonoissa suurimpana ryhmänä ovat eläkeläiset. Näin ei saisi olla. Suomen eläkerahastot paisuvat ja eläkeläiset köyhtyvät – jotain on pahasti pielessä.

Nyt vanhusten viikon aikana on maamme johdon ja meidän kansalaisten hyvä miettiä, miten voimme muuttaa asiat paremmiksi ja mitä itse haluamme sitten vanhana.