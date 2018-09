Ikäihmisille tukea päivystyksessä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käytetään kokemusasiantuntijoita mielenterveys- ja päihdepotilaiden asioinnin tukena. Lapsipotilaille ja heidän perheilleen on päivystyksessä osoitettu omat tilat.

Myös ikääntyneiden asiakkaiden tarpeisiin päivystysoloissa tulisi vastata paremmin. Tarvetta on ikäihmisiä avustavalle ja ohjaavalle päivystystuelle. Asiakaspalvelun ammattilainen, joka on tavoitettavissa ja läsnä. Hoitohenkilökunta saisi paremmin keskittyä ydintehtäviinsä. Joissain terveyskeskuksissa aulaemäntiä tai -isäntiä jo on.

Ikäihmiset ovat helppo asiakasryhmä, harvoin he aiheuttavat häiriötä tai rähinää päivystyksessä. He jäävät maan hiljaisiksi ja kertovat ikävistä kokemuksistaan usein vasta jälkeenpäin läheiselle. Siksi tuen tarvetta ei ehkä koeta tärkeänä palvelun järjestäjän silmissä.

Ikääntyneiden ongelmat päivystyksessä ovat helposti kohdattavia ja inhimillisiä. Ilmanvaihdon alla ohuen lakanan alla palelee. Lisävilttiä tai villasukkaa tarvittaisiin. Suuta kuivaa, janottaa – saanko minä terveydentilani takia nyt juoda mitään. Pissittää, mutta en uskalla yksin lähteä, kun huimasee. Hoitajilla kova kiire. Ei kehtaa oikein kysellä, ei kerkeä jutella.

Aamuyöllä päivystävältä lääkäriltä saadut jatko-ohjeet kotiinpalautuksen yhteydessä voivat mennä ohi – se on luonteeltaan potilasturvallisuusasia. Oma lukunsa on muistisairas ihminen, jolle joutuminen vieraaseen päivystysympäristöön ilman tuttua saattajaa on kaoottinen kokemus.

En tiedä, onko sairaanhoitopiireissä käytäntöjä tai hankkeita ikääntyneiden asiakkaiden päivystystueksi. Niitä kannattaisi kehittää.

Kela-taksijärjestelmän muutos on voinut lisätä maakunnasta saapuvien asiakkaiden turvattomuutta. Päivystyslääkäreiden saatavuusongelma on oma lukunsa, joka pitää ratkaista nopeasti. Hoitohenkilökuntaan täytyy resurssoida riittävästi. Kohentaisiko avustavan henkilöstön osoittaminen päivystyksen tukkoista ilmapiiriä? Uskoisin sen hyödyttävän sekä asiakas- että henkilökuntaa.

Sari Rimmi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen

kansanedustajaehdokas (sd.)

Uurainen