Ikävää luokittelua

Suomalaisilla marjanviljely-yrityksillä on ikävä tyyli luokitella työnhakijoita (KSML 14.7.). Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton puheenjohtaja Ismo Ruutiainen antaa ymmärtää, että suomalainen marjanpoimija on laiska eikä jaksa nousta aamuisin sängystä. Sitten vuorostaan ulkomaalainen työntekijä tulee maasta, jossa on alhainen tulotaso. Se tekee hänestä rivakan ja nöyrän poimijan, jota motivoi töihin pieni palkka.

En ole huomannut, että muilla ammattialoilla luokiteltaisiin työnhakijoita yhtä törkeästi. Suomalaisilla marjanviljelyn yrityksillä on korkea aika kehittää omaa julkisuuden kuvaansa.

Mari Haapavaara

Jyväskylä, Korpilahti