Ilmasto on yhteinen huolemme

Kulunut kesä on nostanut käynnissä olevan ilmastonmuutoksen esille ehkä voimakkaimmin kuin koskaan. Luonto on paahtunut ja palanut ympärillä, vedet ovat monin paikoin vähissä ja huoli alati kasvavista lämpötiloista ja niiden maailmanlaajuisista ympäristövaikutuksista tuntuu kalvaneen monia.

Tutkijat varoittavat, asiantuntijat ohjeistavat ja moni poliitikkokin on havahtunut siihen, että kaikilla ilmastonmuutoksen torjuntaan tehtävillä toimilla on jo kiire. Vaikka aihetta on työstetty vuosikymmeniä (osin laihoin tuloksin), viimeistään nyt siihen on pakko tarttua.

Arkikeskusteluissa huoli edessä olevista muutoksista tuntuu olevan yhteinen. Silti harva tuntuu kokevan osaavansa, kuinka oikeasti toimia. Omilla kulutustottumuksilla, ruokavaliolla ja arkivalinnoilla on toki vaikutusta, mutta ne tarvitsevat taakseen myös laajempia kansallisia arvovalintoja.

Keväällä koittavat näillä näkymin kolmet vaalit (eduskunta-, maakunta- ja eurovaalit). Oli edustamasi tai harkitsemasi puolue mikä tahansa, toivoisin jokaisen ilmastoasioista huolta kantavan kysyvän nyt konkreettisia toimia omaltaan. Yhteinen huoli tarvitsee nyt ääniä taakseen. Ja uskon meitä huolestuneita olevan jo paljon.

Helinä Lähdesluoma

luokanopettaja ja äiti

Jyväskylä