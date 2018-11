Ilmastokeskusteluun tarvitaan realismia

Ilmastonmuutos- ja metsäkeskustelu käy nyt kuumana ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Keskustan kansanedustajaehdokas Joonas Könttä kommentoi mielipidekirjoituksessaan (KSML 12.11.) vihreiden Bella Forsgrénin ja Veli Liikasen ajatuksia (KSML 17.10.) ilmastopolitiikasta. Aiemmin niitä on kritisoinut myös kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) (KSML 1.10.).

Näin nuoren näkökulmasta on hyvä, että ilmastonmuutos kiinnostaa laajasti poliitikkoja. Me joudumme elämään ilmastonmuutoksen muuttamassa maailmassa. Me joudumme pärjäämään sillä, mitä luonnosta on vuosikymmenten ylikulutuksen jälkeen jäljellä. En kuitenkaan ole tyytyväinen siihen, että visiota hiilivapaasta tulevaisuudesta rakennetaan höttöiselle pohjalle.

Kaukolämmön tuottaminen ei onnistu aurinko- ja tuulivoimalla, tämän ymmärtää asioihin perehtyvä lukiolainenkin. Kuten senkin, ettei keskustapoliitikkojen mainostama turve ja metsien hakkaaminen ja polttaminen energiaksi ole mikään vaihtoehto. Puuta tarvitaan korvaamaan saastuttavia materiaaleja rakentamisessa ja esimerkiksi muovia korvaavien raaka-aineiden tuotannossa. Turpeen fossiilipäästöt ovat kivihiilen luokkaa ja sen uusiutuvuus mitataan vuosituhansissa.

Tuntuu, että keskustassa ollaan enemmän huolissaan metsänomistajien ja teollisuuden voitoista kuin ilmastonmuutoksesta. Könttä pelottelee miljoonien laskuilla veronmaksajille ja autoilijoille. Kukaan ei kuitenkaan puhu siitä, paljonko maksaa, jos ilmastonmuutosta ei onnistuta pysäyttämään. Se vaatii konkreettisia tekoja, ja ne teot valitettavasti maksavat rahaa, Joonas.

Nuorena sosiaalidemokraattina uskon vahvasti tieteelliseen tietoon ja määrätietoiseen ohjelmaan, jolla Suomesta tehdään hiilivapaa vuoteen 2035 mennessä. Se vaatii uudenlaista kaupunki- ja liikennesuunnittelua, jossa julkinen liikenne on paras keino liikkumiseen eikä pyöräilykään vaadi “superihmisen voimia”. Se vaatii biotaloutta, jossa puusta ja sellusta tehdään kestäviä tuotteita kertakäyttötuotteiden tai savuna taivaalle katoavien polttonesteiden sijaan.

Polttovoiman sijaan toivoisin, että politiikassa puhuttaisiin nykyistä rohkeammin todellisesta vaihtoehdosta tuottaa sähköä ja lämpöä ilman hiilidioksidipäästöjä. Sillä vaikka suuren mittakaavan maalämpöpumput ovatkin lupaava teknologia, ne eivät sovellu läheskään kaikkialle. Sen sijaan uudet pienydinvoimalaitokset ovat välittömässä lähitulevaisuudessa toteutettavissa oleva ratkaisu korvata saastuttavat voimalat lämmöntuotannossa.

Sähköautojakin tulevaisuudessa tarvitaan, samoin kuin monen nykyään hiilipäästöjä tuottavan toiminnon muuttamista sähköiseksi. Se kannattaa vain, jos sähköntuotannossa ei ole fossiilivoimaa edes “säätövoimana”, vaan käytössä on ainoastaan hiilivapaita uusiutuvia: tuulta, aurinkoa, vettä ja niitä täydentämässä ydinenergiaa.

Siiri Muhonen

opiskelija

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä