Ilmastomme ja metsät

On kaksi asiaa, jotka ovat pääsyyllisiä ilmastonmuutokseen.

Ensimmäinen on se, että 80 prosenttia maailman energiasta on fossiilista eli uusiutumatonta. Kivihiili on satoja miljoonia vuosia vanhaa ja öljy miljoonia vuosia. Niiden käyttö aiheuttaa ilmaston lämpenemistä ja sen vuoksi ne olisi syytä jättää maahan pysyviksi hiilivarastoiksi.

Toinen ilmastonmuutosta kiihdyttävä tekijä on maailman väkiluku. Vuonna 1960 ihmisiä oli kolme miljardia ja vuonna 2025 arviolta kahdeksan miljardia.

Väkiluvun kasvu yhdessä lisääntyneen kulutuksen kanssa kiihdyttää ilmastonmuutosta. Lisäksi viljelysmaa ja makea vesi voivat loppua.

Fossiiliset luonnonvarat tulisi korvata mahdollisimman nopeasti uusiutuvilla, kuten metsillä. Tämä on Suomelle suuri mahdollisuus.

Metsä uusiutuu 50–90 vuoden kiertoajalla, uudistushakkuussa saadaan tukkia 65–90 prosenttia hiilivarastoksi puurakenteisiin, sivutuotteista tehdään sellua ja energiaa. Metsien tuotteet korvaavat öljyä, kivihiiltä, maakaasua, betonia, terästä, muovia, puuvillaa jne. Lisäksi elinvoimaiset metsät sitovat ja varastoivat ilmakehästä fossiilisten päästöjä hilliten ilmastonmuutosta.

Metsiämme on hoidettu kestävästi, tavalla, jota muut maat ihastelevat. Kasvu ja puumäärä ovat ennätystasolla. Runkopuuta hakataan alle 70 prosenttia kasvusta. Suomessa voimme luottaa metsäalan toimijoihin ja metsänomistajiin, eivät he metsiään hävitä.

Metsien käytön rajoittamista tai avohakkuiden kieltämistä vaativat eivät ole esittäneet, miten fossiiliset korvataan. Heillä on ilmastonmuutoksen iso kuva hukassa.

Arto Laitinen

Keuruu