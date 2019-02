Ilmaston-muutos täytyy pysäyttää

Sanotaan, että ilmastonmuutokseen vaikuttaminen positiivisesti on liian kallista. Mielestäni vaikuttamisen ei pitäisi maksaa. Tällä tarkoitan sitä, että me olemme kaikki tällä planeetalla yhdessä ja meidän pitäisi alkaa toimia planeettamme pelastamiseen yhteiskuntana.

Ihmiset tietenkin ajattelevat, että kyllähän ihmisille pitää palkkaa maksaa kovasta työstä, ja sehän on aivan totta. Mutta eiköhän riittävän suuri palkka ole se fakta, että he voivat turvata tulevien sukupolviensa tulevaisuuden.

Ilmastonmuutos tarkoittaa merkittävää pitkän aikavälin muutosta globaalissa ja paikallisessa ilmastossa, ja siitä on tullut viime aikoina merkittävä ongelma. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät luonnossa esimerkiksi jäätiköiden sulamisena, muuttuneina sademäärinä ja lämpötilan vaihteluina ympäri maapalloa.

Vaikka tieteellinen näyttö ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on entistä vankemmalla pohjalla, yhä useammat ihmiset ovat ruvenneet suhtautumaan asiaan skeptisesti. Ihmiset tekevät johtopäätöksiä perustuen omiin kokemuksiin. Yksi tyypillinen esimerkki on sään ja ilmaston sekoittaminen. Koska ilmasto on käsitteenä hankala, ihmiset yrittävät ymmärtää ilmaston vaihteluita perustuen omiin kokemuksiinsa säästä.

Ilmastonmuutos pitää pysäyttää, koska se aiheuttaa sairauksien, kuten malarian leviämistä ja aiheuttaa ääri-ilmiöitä, kuten hurrikaaneja. Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön riippuvat muutosten suuruudesta.

Suomessa kasvillisuusvyöhykkeet vetäytyvät jo nyt kohti pohjoista ja eteläiset lajit valtaavat alaa. Lumen ja jään määrä vähenee, ja veden kierto muuttuu, jolloin eläinten elämä vaikeutuu.

Ehdotan siis, että alkaisimme vaikuttamaan yhteiseen kotimme pelastamiseen hinnasta riippumatta!

Iina Skogberg

Tikkakosken yhtenäiskoulu, 8A

Jyväskylä