Ilmaston- muutos, yksinuottinen tieto ja lapset

Suomalainen yhteiskunta on yhden ajatuksen yhteiskunta. Kun Suomeen rantautuu tieto vaikkapa YK:n ilmastonpanelin hieman karkeasti jaetuista tuloksista, meillä ovat lapset kadulla. Vaikka lapset kadulla politikoimassa on kansainvälinen ilmiö, jotakin on mennyt pahasti pieleen. Paneelin tulosten hienosävyisempää analyysiä on sittemmin jaettu, mutta vain sähköisissä välineissä.

Lasten tulee käydä koulua, harrastaa ja olla lapsia. Aikuisten tulee huolehtia yhteiskunnista ja politiikasta.

Toinen lähtökohta on yhden totuuden läpivieminen. Onneksi meillä on monipuoluejärjestelmä, jonka mukaan on totuuksia enemmän kuin yksi.

Yksinuottisuus näyttäytyy kuitenkin vihapuheena, jolloin kollektiiviset päätökset kaadetaan yhden vastaantulijan harteille. Demokraattisessa yhteiskunnassa vapaa mielipiteen ja puheen oikeus on olennaisen tärkeää. Tässä tarvitsemme harjoitusta.

Arja Sahlberg

YTT

sihteeri, Jyväskylän kokoomusnaiset