Ilmastonmuutos saadaan vielä kuriin yhteisvoimin

Vähän aikaa sitten luimme sosiaalisesta mediasta, että maailman suurin sademetsä on tulessa. Amazon on tärkeä ilmastomme kannalta. Paloa oli hankala saada hallintaan, ja Amazon olisi voinut palaa kokonaan. Juuri välinpitämättömyys luontoa kohtaan on ihmisten ongelma.

Metsiä poltetaan jatkuvasti ympäri maailmaa, ja ne ovat kuitenkin todella tärkeitä meille ilmaston kannalta. Ihminen tarvitsee koko ajan lisää puuta ja muita luonnosta saatavia aineita. Ihmisen takia myös jäätiköt sulavat, ja monia eläimiä kuolee jopa sukupuuttoon. Koko ajan nousee uusia rakennuksia ja tehtaita, ja metsiä tuhoutuu ihmisen takia.

Ilmasto on koko ajan lämpimämpi ja lämpimämpi. Ja kaikki tämä on tapahtunut ihmisen takia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei usko ilmastonmuutokseen. Se on huono asia. Häneltä tarvitaan päätöksiä ja tekoja ilmaston eteen, koska hän on suuri päättäjä.

Ihminen voi vaikuttaa paljon siihen, minkälainen tulevaisuus maapallolla tulee olemaan. Tarvitaan suuria päätöksiä ja tekoja suurilta päättäjiltä.

Jos haluamme, että meidän lapsillamme on vielä tulevaisuus, meidän on tehtävä jotain asian eteen. Moni sanoo, että yksi ihminen ei voi mitenkään vaikuttaa ilmastoon ja maapallon tulevaisuuteen, mutta jos ihmiset jakavat mielipiteensä toisilleen ja kertovat niitä eteenpäin, toteuttavat tekoja yhdessä, se voi auttaa paljon parempaan tulevaisuuteen.

Muovituotteita pitäisi vähentää, sillä muovi valtaa pian kaikki meret. Meressä elävät eläimet kuolevat ja korallit kuolevat ja meri saastuu. Ihminen roskaa niin paljon, että maapallo lainehtii kohta muovista ja muista roskista.

Joka puolella maapalloa ihmiset roskaavat. Esimerkiksi jos seisoo bussipysäkillä, niin pitääkö heittää se suklaapatukan roska siihen roskiksen viereen, eikä sinne itse roskikseen? Se on aivan järjetöntä, kun ollaan niin ”laiskoja”, että ei jakseta yhtä roskaa viedä roskiin.

Kannattaa miettiä, käytetäänkö rahat hienojen autojen ja muovituotteiden tekemiseen vai ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja niiden valmistamiseen. Kannattaa myös miettiä, mistä materiaalista vaatteesi on tehty ja mikä ei kuormita luontoa niin paljon.

Ihmiset voivat pienillä teoilla vaikuttaa paljon. Valitse liharuoan sijasta kasvisruoka, mene auton sijasta pyörällä tai kävellen, tai valitse juna lentokoneen sijaan.

Itse vaikutan ilmastoon sillä tavalla, että otan yleensä koulussa kasvisruokaa ja kotona yli puolet ruoista on kasvisruokia. Pyöräilen kouluun ja harrastuksiin. Kierrätän muovin, pahvin ja kartongin, lasin ja metallin.

Toivon, että ihmiset tajuaisivat, kuinka tärkeitä ilmasto ja luonto ovat meille ja maapallolle. Kaikkien ihmisten pitäisi tehdä asialle jotain, jotta vielä meidän lapsemme saisivat elää puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä.