Ilmastoteko näin vaalien jälkeen?

Uskotko vaalien jälkeiseen elämään? Tämä kysymys tulI mieleen vaalien alla, kun eri puolueet yrittivät kertoa ”vaalikarjalle”, miksi äänestämällä juuri meitä maan asiat saadaan kuntoon.

Puolueilla on omat ohjelmansa, joissa kaikki ovat teoriassa vähäosaisten ja vanhusten asialla. Keinoista, joilla tämä hyvä saadaan aikaan, ollaankin sitten eri mieltä. Vaalien jälkeen alkaa tavallinen arki ja on palattava todellisuuteen.

Ongelman ydin on siinä, että erilaisista näkemyksistä tulisi löytää ne asiat, joista voitaisiin olla samaa mieltä ja sen perusteella tehdä päätöksiä. Jokaisella puolueella on jotain hyvää, ja melkein kaikilla on asioita, joita ei voi hyväksyä.

Olisi kohtuullista etsiä keinoja, joiden avulla olisi mahdollista ymmärtää eri elämäntilanteessa olevien ihmisten todellista arkielämää. On täysin selvää, että varakas, menestyvä johtaja ja työtön, sairas tai vähätuloinen yksinhuoltaja ovat täysin eri elämäntilanteessa, eivätkä mitenkään voi samaistua toistensa elämään. Kummallakin on kiistaton ihmisarvo huolimatta siitä, että toinen on taloudellisesta näkökulmasta katsoen onnistunut elämässään ja toinen epäonnistunut.

Liian usein yhteiskunnallisiin tehtäviin valituksi tulemiseen riittää mikä tahansa julkisuutta tuova asia. Olisikin suotavaa, että jatkossa jokaisen ehdokkaaksi asettuvan tulisi käydä pakollinen kurssi, jolla opiskellaan hyvin toimivan yhteiskunnan perusasiat. Asiantuntemuksen lisääntyessä edustajien määränkin voisi puolittaa. Joissakin asioissa nettidemokratiakin voisi tulla kysymykseen. Näin hallinnon kustannuksetkin alenisivat.

Pieneläkeläisenä olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että on ainakin yksi keino, jolla voidaan tasata hyvinvointia. Se on eläkekatto, joka joissakin maissa on säädetty. Se olisi myös ilmastoteko, koska se hillitsisi tarpeetonta kulutusta ja matkustelua ja vähentäisi siten ilmaston saastumista.

Varakkaita ja hyvätuloisia voin lohduttaa sillä, että vähemmälläkin tulee toimeen. Ja saa jopa hyvän mielen vähemmästä kuluttamisesta. Elintason aleneminen voi jopa parantaa elämisen tasoa.

Paavo Lievonen

ent. yrittäjä, eläkkeellä

Jyväskylä