Ilmastoystävällisin vaihtoehto on lähiruoka

Tämä lehden tiedepalsta (KSML 13.3.) kertoi mm. siitä, kuinka jo pienillä muutoksilla ihminen voi vaikuttaa ruuan riittävyyteen myös jatkossa. Sama lehti kertoi myös kasvisruokavalion suosion merkittävästä kasvusta kouluissa.

Itsekin valitsen usein kasvisvaihtoehdon, sillä hyvin tuotettu kasvisruoka pitää nälän poissa ja on maultaan erinomaista.

Koska puhutaan ilmastoystävällisestä ruoasta, haluan peltopinta-alan riittävyyden lisäksi nostaa keskusteluun lähiruokanäkökulman ja kokonaisvaltaisen hiilijalanjäljen.

On hyvä että mietitään, millä ruoalla on kaikkein pienin hiilijalanjälki, mutta aina on syytä tarkastella laajempaa kokonaisuutta. Siksi haluan tuoda keskusteluun myös lähiruokanäkökulman. Näkökulman, jossa kannatamme suomalaista työtä, toimeentuloa ja suosimme lyhyitä kuljetusmatkoja. Erityisesti kritisoin artikkelin ilmastoystävällisen ruokavalion listausta, joka on lainaus ulkomaisesta tiedelehti Lancetista.

Ruokailutottumuksia on syytä tarkastella ensisijaisesti kansallisella tasolla. Artikkelissa käytetty listaus ei siis sovellu suoraan suomalaiseen ruokakeskusteluun.

Ei ole olemassa globaalisti kestävää lautasmallia, joka olisi kaikkialla ilmastoystävällisin vaihtoehto. Ruuan kuljettaminen toiselta puolelta maapalloa aiheuttaa luonnollisesti päästöjä niin kuljetuksen kuin säilytyksenkin osalta. Emme voi myöskään taata, että lähtömaissa ruoka on tuotettu eettisesti, ihmisoikeuksia ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.

Millainen ruokavalio on meillä Suomessa ekologisesti kestävä ja kaikkein ilmastoystävällisin?

Ehdottomasti lähiruoka. Se voi olla kasvisruokaa tai siihen voidaan liittää mukaan kotimaista lihaa ja kalaa. Suomen puhtaissa järvissä on runsaasti syömäkelpoista ja terveellistä kalaa.

Keskisuomalainen Järki Särki on yritys, joka tekee roskakalaksi tuomitusta särjestä maukasta ja ekologista luomuruokaa. Ympäristötekona ei voida pitää ainoastaan kalatuotannon haaskikalan hyötykäyttöä, vaan tämän lisäksi särjen pyynti pitää huolta myös vesistöistämme. Myös kotimaista lihaa voi syödä kohtuudella.

Suomalaista riistaa taas on jo liikenneturvallisuuden kannalta järkevää harventaa. Hirvenlihan ja muun riistan käyttö ei siis ole pelkästään järkevää, vaan myös ekologista.

Kaukaa ulkomailta tuodulle riisille meillä on olemassa hyvät kotimaiset vaihtoehdot: ohra, kaura ja härkäpavut. On hienoa, että kouluruoan tuottajat ovat ottaneet nämä tuotteet listoilleen.

Ulkomaiselle soijalle löytyy vastine nyhtökaurasta ja härkiksestä, jotka toimivat mitä parhaina lihan korvaajina. Hiilijalanjälkeä mitattaessa on kuitenkin huomioitava, että näiden prosessoitujen tuotteiden tekemiseen tarvitaan energiaa ja se kasvattaa jonkin verran tuotteiden hiilijalanjälkeä.

Toivon ruokakeskusteluun viisasta vihreyttä ja kansallista näkökulmaa.

Johanna Karjula

kaupunginhallituksen jäsen (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä