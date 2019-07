Ilmat muuttuu

On mukava kuulua maailman onnellisimpien ihmisten joukkoon. Samalla sitä ihmettelen, mistä tämä onnellisuus tulee. Perustuuko se kauhukuvien luomiseen ja niiden tuhoamiseen.

Yli 20 vuotta sitten todettiin etelänavan yllä suuri otsoniaukko ja totta kai se oli ihmisten aihettama.

Jotakin pahaa se aiheutti, mutta ei tiedetty mitä. Sitten se korjautui ja unohtui.

Sitten tuli Keski-Euroopan puiden harsiutuminen, josta seurasi vähistäen täydellinen metäkato. Syyllinenkin löydettiin se oli auto ja sen tuottamat typpioksidit. Mutta sitten kävi niin että luonnollinen kosteus tasaantui ja puut alkoivat voida hyvin, sekin unohtui.

Nyt on löydetty paras uhka, se on ilmastonmuutos. On se kummallista, että luonnollisen tapahtuman torjujaksi on asetettu maailman onnellisin kansa. Kansa jonka osuus maapallon ihmisistä on noin 1 promille.

Tarkoitushakusten kauhuhuvien luomisessa on päästy jo niin pitkälle, että osa nuorista naisista on kieltäytynyt synnyttämästä lapsia, tähän tuhoutavaan maailmaan, siitä ei hyvää seuraa.

Tämän suuren epätoivon keskeltä on löydetty yksi yhteinen syyllinen, se on auto. Joten kielletään autot, lasketaan asuntojen lämpötilaa, kielletään metsien hakkuut. Niin, ja luonnollisesti nostetaan hiukan veroja, niin kyllä maailma pelastuu.

Tiedetään, että maapallon lämpötila muuttuu ihmisistä riippumatta. 1 000 vuotta sitten maapallo oli monta astetta lämpimämpi kuin nyt. Pähkinäpensas kasvoi Oulun korkeudella, Pohjoismaiden metsävyöhyke päättyi Jäämereen. Islannissa oli huomattavat metsät. Färsaarilla viikingit viljelivät viljaa, merten korkeus oli suunnilleen sama kuin nyt. Sitten alkoi ilma viilentyä, ihmisistä riippumatta.

Pohjan sodassa vuonna 1658 sotaväki ylitti Tanskan salmet jäitä pitkin.

Tällä hetkellä kakki pahuus tulee hiilidioksidin lisääntymisestä. Lisäämällä puiden istutusta sekin tasaantuu, mutta siitähän on vaivaa.