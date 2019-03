Ilmavoimilla on ratkaiseva rooli

Maailman poliittiset tilanteet muuttuvat nopeasti ja tiedonkululle ei ole mitään esteitä. Mutta se miten tätä tietoa tulkitsemme, on varsinkin maanpuolustuksellisesti hyvin haasteellista.

Historiallinen tosiasia on, että olemme joutuneet sotimaan vain itään päin. Venäjän naapuruus ei ole koskaan ollut helppo ja yksinkertainen. Uudet uhkat ovat jo läsnä. Mitkä ovat Venäjän toimet esimerkiksi internetin hallintaan? Olemme varsinaisella kyberpelikentällä, emme sen laidalla vain katsojina.

Puolustusvoimien kykyä toimia on kaikin mahdollisin tavoin tuettava. Nyt voimme luoda yhteisymmärryksen Hornet-seuraajahankinnassa. On aivan turhaa keskustella siitä, mikä olisi koneiden oikea määrä. Meidän on keskusteltava siitä, miksi niitä tarvitaan.

Ilmavoimat on aina ollut ratkaisevassa asemassa niin sanotuissa nykyajan sodissa. Näin myös meillä.

Sotahistoriamme kipukohtia on ollut suhde Saksaan ja miten käsittelemme sitä. Eräs vanha sanonta kuuluu seuraavasti: itsepetos on monesti lohdullisempaa, kuin totuus.

Meillä ei ole nyt sijaa itsepetokselle tulevien hävittäjäkauppojen suhteen. Tällä hankinnalla on tavoitteena tuottaa puolustusjärjestelmämme kannalta paras mahdollinen suorituskyky.

Maanpuolustus ei ole vain arvokysymys, vaan se on arkea, joka on aina läsnä vaikkei huomaisikaan. Puolustusvoimat on yhteiskuntamme turva ja tuki myös rauhan aikana.

Marita Salenius

kansanedustajaehdokas (sin.)

Multia