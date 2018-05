Investointi populäärikulttuurin lyhytaikaisiin ilmiöihin

Vaikka harrastamani hyppylajin mukaisesti hyppään aamun lehdistä aina urheilusivujen yli, en ole voinut välttyä huomaamasta uutisia, joissa kerrotaan Hippoksen parinsadan miljoonan kilpaurheilukompleksista.

Useimmin toistettu argumentti on se, että satsaamalla nuo sadat miljoonat voitaisiin varmemmin saavuttaa kilpaurheilun kultamitaleja ja maailmanmestaruuksia. Huolestuttavaa on ollut havaita, että tuollaiseen ajatukseen perustuvan jättiläismäisen hankkeen vaiheilla ei ole käyty minkäänlaista arvokeskustelua, sen enempää eettisistä kuin moraalisistakaan. Liikuntatieteen tutkijoiden kannanottoja huippu-urheilun etiikasta saati siinä meneillään olevan kilpavarustelun arvoista on turhaan odotettu.

Julkinen arvokeskustelu kultamitalin merkityksestä versus panostus kansanterveydellisen liikuntakulttuurin edistämiseen on Jyväskylässä siis käymättä. Hankkeen edistäjien tulisi huomata, että hyvin suuri (ja vaitelias) kansanosa ei näe kultamitalisaavutuksissa kerrassaan mitään arvoa, kun taas liikunnan kansanterveydellistä merkitystä arvostetaan suuresti.

Suuri osa kansalaisten maksettavaksi tulevista jättiläisinvestoinneista kohdistuisi populäärikulttuurin lyhytaikaisiin ilmiöihin, joiden elinaikaa ei koskaan voida ennusta. Kuka voi siten taata, että parinkymmenen vuoden päästä katselijoita kiinnostaa sellainen urheiluviihde, johon nyt panostetaan? Kirjava tarjonta oheisohjelmaa ja alkoholitarjontaa varsinaisen urheiluviihteen rinnalla antaa jo nyt aihetta vakavaan huoleen.

Urheiluprofessori Kalevi Heinilää siteeraten ”painopisteenä on huippu-urheilu – siis suuren yleisön istumaviihde”. Vaikka annetaan ymmärtää, että suunnitellut tilat olisivat muunneltavissa, ei voi tietää, voidaanko yhä uusia ja uusia syntyviä urheilulajeja harrastaa nyt suunnitelluissa tiloissa.

Lukuisat esimerkit viime vuosilta osoittavat, että uudet urheilumuodot eivät yleensä synny jo olemassa oleviin tiloihin ja olosuhteisiin, vaan niille on ominaista etsiä aina uudenlaisia suoritustiloja (snow pipe, skeittaus, parkour, kalliokiipeily). Uutisoinnista on pääteltävissä, että suunnitteluryhmän kontaktit tällaisistä seikoista paremmin tietäviin kulttuurintutkijoihin ovat olleet ohuita.

Hallihankkeen edistäjien olisi näin ollen aiheellista ottaa suunnitelmissaan huomioon muutamien urheilulajien muuttunutta suosiota eri aikona, kuten vaikkapa sitä, että jääpallo oli vielä 1950-luvulla maassamme suositumpaa kuin jääkiekko ja pesäpallo suositumpaa kuin jalkapallo.

Investointi Laajavuoren hyppyrimäkeen tuotti kirjavasti tunnetuksi tulleen kultamitalimiehen, mutta mikä oli tuon investoinnin tuotto ja yleisömäärä viime talvena? Taulumäen puisen hyppyrin 1950-luvulla tuottamiin tuhatpäisiin katsojalukuihin ei tietenkään enää ylletä eikä Harjun pikaluisteluradan taannoisiin yleisömääriin.

Vuosia sitten ehdotteli entinen etevä pesäpallonpelaaja, edesmennyt kansliapäällikkö Vilho Hirvi katetun pesäpallostadionin rakentamista Hippokselle. Jos se olisi toteutettu, pelattaisiin kai hallissa tulevana kesänä piirikunnallisia Kirin otteluita.

Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian emeritusprofessori ja rehtori Kalevi Heinilä on tähdentänyt: ”Jotta liikunnan tärkein terveyspoliittinen tehtävä voitaisiin turvata, tarvitaan ymmärrystä siitä, mihin kiihtyvä urheilun kilpavarustelu jatkuvasti kasvavine kustannuksineen lopulta johtaa.” Heinilän kirjaa ”Minne menet Suomen urheilu” suosittelen läksykirjaksi valtavassa vastuussa oleville Hippos-hankkeesta päättäjille.

Erkki Fredrikson

Jyväskylä