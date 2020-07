Investointi tulevaisuuteen

Mielipide

Kävin oppikoulun tyttölyseossa eli Tipulassa. Oli lukukausimaksu, ruokamaksu, kaikki oppimateriaalit ja bussiliput piti itse ostaa. Muistan kun ruokalassa pyydettiin ilmoittautumaan kättä nostamalla, jos oli ns. vapaaruokailija.

Kaikki tiesivät vapaaoppilaat, joiden vanhemmilla ei ollut varaa oppikoulun koulumaksuihin oppimateriaaleista puhumattakaan. Koulutuspolku ratkaistiin silloin jo 5. luokalla. Osa meni pääsykokeiden kautta maksulliseen oppikouluun ja osa jäi kansalaiskouluun, josta taas ei korkeakouluun useimmiten johtavaan lukioon menty.

Maksuton peruskoulu on vähentänyt eriarvoistumista, vaikka ei yksin sitä poista. Yksinäisyyden ja oppimisvaikeuksien ehkäisyyn kannattaa lisäksi panostaa jo varhaiskasvatuksen vuosina. Maksuton toinen aste ja osalla edes peruskoulun varmasti loppuun saaminen on oppivelvollisuuden pidentämisen syy ja seuraus.

Vanhenevassa Suomessa ei ole varaa päästää yhtään nuorta putoamaan kelkasta. Koronan seurauksena työttömyys on rajussa kasvussa. Perheiden mahdollisuuksissa tukea toisen asteen opintoja on nopeasti kasvava kuilu hyvätuloisten ja köyhien välillä.

Jo ennen joululomaa yksi 9.-luokkalainen nuori kertoi minulle, ettei voi hakea lukioon, sillä äiti ei pysty maksamaan kirjoja eikä tietokonetta. Toinen 9.-luokkalainen sanoi, että voi kyllä hakea toisen asteen yhteishaussa unelma-ammattiinsa kokiksi, mutta ei voi ottaa vastaan saamaansa opiskelupaikkaa, sillä perheellä ei ole varaa ostaa ammatillisen koulutuksen jo opiskelun alussa vaatimia välineitä kuten kokin veitsiä ja tarjoilijan vaatteita.

Ammatillisen koulutuksen oppilaan materiaaleihin on ajateltu laskennallisesti 1 000 euroa ja lukion 2 500 euroa läppäreineen. Tosin vain muutamissa ammatillisista perustutkinnoissa tarvitaan 1 000 euroa materiaaleihin ja lukionmateriaalitkin saisi varmasti edullisemmin koulun tai koulujen yhteistilauksena. Ammatillisen koulun ja lukion keskeyttäneistä jopa 17% sanoo tehneensä sen taloudellisista syistä.

Lasten ja nuorten koulutuksesta ei ole varaa säästää edes koronan varjolla. Toisen asteen koulutus pitää kiireesti saada maksuttomaksi, kuten peruskoulukin on. Koulu on keskeinen paikka osallisuuden ja ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Maksuton toinen aste on kannattava investointi, joka pitää toteuttaa viivyttelemättä.