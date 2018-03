Irti indeksien leikkauksista

Maamme talous on saatu elpymään. Viennin ohella on toimivilla kotimarkkinoilla suuri merkitys. Keuruullakin on kaupan volyymi kolmen viime aikana kasvanut neljänneksellä. Ostetaan omalta paikkakunnalta ja Keuruulle tullaan kaupoille muualtakin.

Kansalaisten ostovoimalla on suuri merkitys. Tätä kuitenkin heikentävät monien kohdalla indeksileikkaukset ja indeksijäädytykset. Nämä on tehty silloin, kun maamme talouden merkit olivat alaspäin. Vaikka vienti vetää, ei ole poistettu indeksien leikkauksia ja jäädytyksiä.

Lapsilisien, kansaneläkkeiden, työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen varassa saajat ovat yhä menettäjiä, koska leikkauksia ja ja jäädytyksiä ei peruttu.

Työ- ja erittäjäeläkkeiden varassa olevat ovat 1990-luvun lamassa tehdyn taitetun indeksin vuoksi menettäneet enimmmillään kolmanneksen eläkkeiden arvosta ansiotasokehitykseen nähden ja sama kehityksen suunta kohtaa nytkin ja vastaisuudessakin eläkkeelle jääviä, ellei taitettua indeksiä korjata palkkaindeksiä seuraavaksi.

Vaikka ns. suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä, mitään peloteltua eläkepommia ei ole tullut. Eläkerahastot jatkavat kasvuaan. Olisiko niiden ”laiskaa pääomaa” sijoitettava eläkeläisten ostovoimaan ja sitä kautta kotimarkkinoiden ja työllisyyden myönteiseen kehitykseen maassamme? Tämä toisi verotuloja saajilleen ja tuloja myös eläkevakuutusyhtiöille. Maaseudun ja lähiöiden kaupat ja muutkin palvelut voisivat säilyä eikä elinvoima karkaisi ulottumattomiin.

Indeksileikkausten ja jäädytysten vuoksi on kokonaan perusturvan varassa olevien määrä nyt 243 000 kansalaista ja määrä on kohonnut vuodesta 2011 vuoteen 2015 tultaessa 27 % . Tämä on merkinnyt toimeentulotukimenojen kasvua ja byrokratiaa. On todella aika luopua indeksijäädytyksistä ja -leikkauksista sekä korjata ns. taitettu indeksi ansiotasoa seuraavaksi. Lasten vähäisen syntyvyydenkään vuoksi ei ole aihetta pitää lapsilisien kehitystä jäädytettynä. Sotien jälkeisenä pula-aikanakin yhteiskuntamme halusi panostaa lapsiin.

Lauri Oinonen

Keuruu