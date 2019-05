Irvokas viihdekisa

Suomen olisi nyt syytä pitää välivuosi Eurovision laulukilpailuissa.

Israel käy sotilaallisesti palestiinalaisia vastaan, ja mielestäni tilanne on niin vakava, että koko tulevat ”laulelot” olisi syytä keskeyttää. Tilanne on todella niin vaarallinen ja epävakaa, ettei kenenkään pitäisi mennä näin epävakaiseen valtioon.

On irvokasta, kun pommeja sataa taivaalta ihmisten päälle ja samalla pitäisi viihdyttää musiikkiyleisöä ympäri Eurooppaa. Ainakaan minun ajatusmaailmaani ei tällainen ”viihdyttäminen” sovi. Sanonta ”kalliit on laulujen lunnaat” on sopiva ilmaus tästä huvista.

Pekka Penttinen

Jyväskylä