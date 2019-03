Isisin taistelijat eivät kuulu Suomeen

Väkivaltaa ja tuhoa kylvänyt ääri-islamistinen Isis-järjestö on kohtaamassa oikeutetun tuhonsa.

Useiden ulkovaltojen ponnistelut yhdistettynä kurdijoukkojen ja Irakin armeijan toimintaan ovat romahduttaneet äärijärjestön luoman kalifaatin ja se hallitsee enää erittäin pientä aluetta Irakissa.

Vuosien ajan Syyrian ja Irakin asukkaat ovat joutuneet tämän raakalaismaisen hallinnon uhreiksi. Myöskään Eurooppa ei ole välttynyt Isis-järjestön iskuilta, ei myöskään Suomi kuten Turun terrori-isku osoitti.

Järjestön romahdettua ongelmaksi ovat muodostumassa Lähi-idästä palaavat Isis-taistelijat, joiden joukossa on myös Suomen kansalaisia. Taistelijoiden mukana on myös palaamassa heidän puolisoitaan ja muita tukijoita.

Ymmärrettävästi nämä henkilöt aiheuttavat huolta useassa Euroopan maassa. Esimerkiksi Saksa on vastustanut maasta lähteneiden Isis-taistelijoiden palauttamista takaisiin Saksaan, samanlaista viestiä on tullut myös Ruotsin sosialidemokraattiselta hallitukselta.

Suomessa suojelupoliisi on todennut suoraan palaavien taistelijoiden muodostavan selkeän turvallisuusuhan.

Mikäli henkilö on lähtenyt, syystä tai toisesta, taistelemaan Isis-järjestön riveihin, hänellä ei tule olla oikeutta palata takaisin Suomeen.

On erikoinen ajatus, miksi meidän pitäisi ottaa vastaan henkilöitä, jotka ovat aseellisesti taistelleet meidän arvojemme tuhoa ajavan ideologian puolesta. On ollut heidän valintansa lähteä taistelemaan ja on myös meidän valintamme estää heitä palaamasta.

Luonnollisesti Suomi pitää pakolaiskiintiöillä ja humanitaarisella maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalla huolta hädänalaisista.

Palaavat Isis-taistelijat eivät kuitenkaan kuulu tähän hädänalaisten joukkoon.

Jani Kokko

tohtorikoulutettava, JYU

kansanedustajaehdokas (sd.)

Muurame