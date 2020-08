Iso raha puhui taas – ja lujaa

Päätoimittaja Pekka Mervola otti kantaa (KSML 27.8.) Kaipolan tehtaan sulkemiseen.

Helsinki-vihassaan sohaisi välillä tyhjään, tunnen molemmat paikkakunnat. Olin 8 vuotta töissä Helsingissä ja loput 38 vuotta Keski- Suomessa, niistä 30 vuotta Kaipolassa. Viimeiset 6 vuotta olin pääluottamusmies.

Ymmärrän ja allekirjoitan pääluottamusmies Ismo Salosen hyvin kitkerän lausunnon, se osui naulan kantaan!

Mervolalta vastakkainasettelu Finnair ja Kaipola oli tietoinen; lentoyhtiön tulos on koronan takia pakkasella, UPM sen sijaan tekee erinomaista tulosta ja jakaa osinkojakin satoja miljoonia vuosittain. Ei oikein tukipolitiikka tunnu ratkaisulta, toki Mervola kepulaisena ei tiedä muuta keinoa kuin tukiaiset.

Tässä lehdessä yrittäjäjärjestön puheenjohtaja itki hiljakkoin paikallisen sopimisen perään. Kaipolassa on sovittu vuosia paikallisesti – myös rajuja tehostamistoimia – ja joustettu. Paperiliiton palkkapolitiikka on ollut erittäin maltillista jo pari vuosikymmentä, jopa nollakorotuksia on sovittu. Kaikki turhaan, iso raha puhuu.

Sapettaa suunnattomasti työnantajien ja oikeistopoliitikkojen puheet paikallisen sopimisen vaikeudesta ja joustamattomista työehtosopimuksista, se on tarkoituksellista mielipiteenmuokkausta.

Kaipolan tapauksessa nähtiin, mitä se auttaa, sama tulos olisi saatu kun olisi vaan lyöty heti ”persettä penkkiin”. Onneksi sentään edellisen ”perskeko-hallituksen” kukkanen, aktiivimalli on heitetty tunkiolle, olisi ollut vielä lisänaula kaipolalaisten arkkuun!

Oma lukunsa oli Petteri Orpon tulo Kaipolan haaskalle politikoimaan! Missä on poliitikon moraali? Hyi helvetti!

Kaipolan tehdas oli kvartaalista riippuen UPM:n Euroopan tehtaista 3–5 tehokkaimman joukossa, päämarkkinat ovat Keski-Euroopassa. Saksan tehtailta koko tuotanto menee 150–200 kilometrin päähän tehtaalta.

Kaipolasta paperi on 250 kilometrin jälkeen vasta Rauman satamassa, siitä käsittely välivarastoon ja laivaan. Siitä tulee logistiikkakuluja, joita ei verokikkailulla voiteta.

Palkkakulut ovat koko kustannuksista noin 10 %, puuraaka-aineen hinta on noussut, kun metsäverotus takavuosina muutettiin myyntituloista maksettavaksi.

Globaali paperimarkkina laskee ja vääjäämättä tulee ylikapasiteettia. Suomessa irtisanominen on suorastaan halpaa verrattuna Saksaan. Siinä on yksi iso syy, miksi Kaipola tapetaan, myös Communication Papers -liiketoimintajohtaja on saksalainen ja kotimaa on lähellä.

Kuten pääluottamusmies Salonen epäili, keräyskuitu viedään Saksan tehtaille, katsokaapa vain.

On totta, että Euroopan maat mm. Saksa tukevat verovaroin maan paperi- ja muutakin teollisuutta. Samoin monet muut Euroopan maat, ja globaalissa yrityksessä sillä on iso vaikutus. Mielestäni tässä olisi EU:lla paikka lopettaa kansalliset tuet, ei se ole tervettä.

Jämsälle tämä on iso isku, eniten hirvittää ne nuoret perheet, joissa molemmat vanhemmat menettävät työnsä, ja on asuntovelkaa ja lapsia. Korvaavia työpaikkoja ei ole, korviketyöpaikkoja joitakin.

Omakotitalojen ja asuntojen hinnat romahtivat 10 minuutissa. Hankala on lähteä työn perässä, kun jää kahden asunnon loukkuun.

Nyt tarvittaisiin rakentavaa ja eteenpäin katsovaa tekemistä. Jämsä ei tästä selviä ilman valtion tukitoimia.

Miten ihmiset löytävät uutta työtä, vaikka sitten sieltä Mervolan inhoamasta Helsingistä? Ainakin mahdollisuuksia olisi enemmän. Tosiasiat olisi taas tunnustettava ja tuettava ihmisiä, ei alueita.

Olisi hyvä meidän kaikkien muistaa, että markkinatalous on hyvä renki mutta huono isäntä.