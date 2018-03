Itse tehdyn kiireen voi myös korjata itse

On tämä nykymaailman meno mennyt kummalliseksi. Ihmisillä on kiire ja hoppu.

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on liian vähän hoitotyöntekijöitä. Jos omainen tahtoo ja haluaa saada tietoa potilaan kuulumisista, eivät he kerkiä soittamaan muulloin kuin jos on vakavammasta asiasta kyse.

Kun omainen itse on hyvin aktiivinen, silloin saa tietoakin. Ei tarvitse olla epätietoisuudessa ja huolissaan, kuinka hän voi ja jaksaa ja pärjää hoitajien ja lääkäreiden kanssa, kun vakava sairaus on vienyt puhekyvyn.

Aika hankala tilanne, mutta jollain elein ja konstein hankalistakin asioista ja tilanteista selvitään. Tarvitaan ymmärrystä, tahtoa, kärsivällisyyttä, pitkäpinnaisuutta. Ei saa hermostua vähästä, se ei auta asiaa ollenkaan.

Onhan ihminen itse kiireen tehnyt, joten ihminen voi myöskin korjata sen.

Sirkka-Liisa Oksanen

Äänekoski, Sumiainen