Jää nähtäväksi millainen on hallitus

Vaalit on pidetty. Äänekoskelle saatiin mitä haluttiin. Oma kansanedustaja! Vasemmisto voitti vaalit Äänekoskella ja Juho Kautto valittiin eduskuntaan. Siitä on jo 20 vuotta, kun viimeksi Pekka Leppänen edusti Ääneseutua.

Juhon etu oli se, että Jari Halttunen ei ollut ehdolla eduskuntaan. Juho sai ääniä yli puolueen rajojen.

Valtakunnallisesti SDP oli suurin puolue saaden 17,7% ja 40 (+6) kansanedustajaa, mutta äärioikeistolainen populistipuolue PS oli hyvin lähellä 17,5% 39 (+1) kansanedustajalla. Kokoomus tuli kolmanneksi 17% ja 38(+1) kansanedustajaa. Suurimman tappion kärsi keskusta 13,8% ja puolue menetti peräti 18 edustajaa saaden 31 edustajaa.

Vihreät sai 11,5% 20 (+5) ja Vasemmistoliitto sai 8,2% 16 (+4). Vaikka SDP oli suurin puolue, niin oikeisto voitti ylivoimaisesti vaalit. kokoomus, keskusta, vihreät, PS, RKP ja KD saivat yhteensä 142 kansanedustajaa. Vasemmisto eli SDP ja vasemmistoliitto saivat yhteensä 56 kansanedustajaa.

Perinteisesti suurin puolue tunnustelee ja etsii hallituskumppaneita. Keskusta on kokonaan pois hallituskuvioista.

Monta mahdollista vaihtoehtoa on olemassa. Kun vasemmisto ei saa enemmistöä, niin SDP joutuu tekemään yhteistyötä oikeiston kanssa.

Mahdolliset hallituspuolueet ovat: SDP, kokoomus, vihreät ja RKP. Kokoomus suostuu hallituspuolueeksi, jos SDP tekee kokoomuksen näköistä politiikkaa.

SDP ei halua perussuomalaisia hallitukseen ja vasemmistoliitto ei suostu hallitukseen, jossa on kokoomus. Näin ollen PS ja vasemmistoliitto jäävät mahdollisesti oppositioon. Antti Rinne on vasemmistohenkinen poliitikko, mutta SDP:n sisällä on ns. oikeistosiipi.

Toinen mahdollisuus voisi olla kokonaan oikeistohallitus: kokoomus, keskusta,vihreät, PS, RKP ja KD. Eli suurimman puolueen ei välttämättä tarvitse olla pääministeripuolue. Näin ainakin Portugalissa on mahdollista.

Jää nähtäväksi minkälainen hallitus saadaan aikaiseksi.

Ilídio Flores

Äänekoski