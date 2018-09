Jäädäänkö vain odottamaan oireita?

Koulu on kylän sydän ja siitä on pidettävä huolta. Pihlajavedellä on herännyt huoli koulun ja samalla myös koko kylän tulevaisuudesta. Keskisuomalaisessa (12.9.) ja Suur-Keuruussa (14.9.) on uutisoitu koulumme käsityöluokan alapohjan kosteusvauriosta, joka on todettu jo vuonna 2013 suoritetussa perusteellisessa kuntotutkimuksessa.

Tutkimuksen suorittanut insinööritoimisto arvioi vaurion kiireellistä huomiota vaativaksi. Onko oikein, että rakennuksen omistaja ei reagoi koulun selkeään, mutta kuitenkin korjattavissa olevaan kosteusvaurioon, edes terveysviranomaisen määräyksestä?

Alle 40 neliöisen luokkatilan lattian korjaamisen yhteydessä tuskin puhutaan oikeasti isoista rahoista. Vaikka kyseessä on pieni koulu, ei lapsia ja henkilökuntaa saa asettaa vuosiksi terveyshaitalle alttiiksi – senhän sanoo jo maalaisjärkikin.

Sivistysjohtaja Savukoski toteaa Keskisuomalaisessa (14.9.), että kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelvoitteet kuuluvat tilapalvelulle, joka puolestaan odottaa tekeillä olevan kouluverkkosuunnitelman linjauksia. Tällä Savukoski tarkoittaa mitä ilmeisemmin päätöstä koulun lakkauttamisen suhteen.

Ulkopuolisin silmin touhu vaikuttaa siltä, että lakkauttamispäätöstä on odotettu jo viisi vuotta. Rahaa ei haluta laittaa sinne, missä se ei maksa itseään pois.

Kosteusvaurio korjataan vain, jos se on hyvä investointi – lapsen vanhempana tämä pistää miettimään tekojen logiikkaa. Tarvitseeko alakoululaisten alkaa oirehtia ennen kuin ilmi tullut kosteusvaurio korjataan? Toiminnalla vaarannetaan koulun käyttäjien terveys, näivetetään kylä ja pilataan arvokiinteistö.

Keuruun kaupunkistrategian visiona on olla ”lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet päiväkodit ja koulut” sekä ”kaiken ikäisten sujuva ja hyvinvoiva arki”, joka syntyy ”lähellä olevista hyvinvoimaa tuottavista palveluista”. Koskeeko tämä myös Pihlajaveden lapsiperheitä?

Juha Käppi

koulun oppilaan isä

Keuruu, Pihlajavesi