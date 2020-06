Jäävätkö reuna-alueet keskustan varjoon?

Tänä keväänä Keskisuomalaisessa on kirjoitettu suurista hankkeista, joiden tavoitteena on luoda uusia näkymiä Jyväskylän ja Keski-Suomen alueelle.

Hippos-hanke tähtää liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymäksi. Tämän lisäksi suunnitelmia luodaan ja toteutetaan Lutakon sataman kehittämiseksi, kulttuurikeskittymän rakentamiseksi ja nyt viimeisimpänä esiteltiin suunnitelmia kannen rakentamiseksi ratapihan päälle.

Jyväskylässä on oma-aloitteisuutta uuden luomiseksi, mikä on hyvä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että näitä kaikkia hankkeita yhdistää yksi asia.

Jos Jyväskylän Kompassille asetettaisiin harppi, nämä kaikki hankkeet, jokainen vähintään yli kymmenen miljoonan investointi, mahtuisivat kilometrin säteelle keskustasta.

Jäävätkö muut alueet Jyväskylän keskustan kehittämisen varjoon? Mitkä ovat kaupungin suunnitelmat Säynätsalon, Korpilahden, Tikkakosken, Vaajakosken saatikka lukuisien näitä pienempien keskittymien kehittämiseksi?

En tarkoita kymmenien miljoonien hankkeita vaan edes kiinnostuksen ja arvon osoittamisesta, että näitä seutuja halutaan kehittää yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Kaupunkikehityksellä on väliä koska sen seuraukset tiedetään: jos kaupunki keskittää voimansa vain yhden alueen kehittämiseen, jäävät muut alueet taantuviksi. Ensin lähtevät palvelut ja lopulta asukkaat. Esimerkiksi päätökset koulujen lakkautuksista viime vuosilta ja viimeksi tältä keväältä, ovat monen muistissa.

Jyväskylä on kuin Suomi pienoiskoossa: yliopistokaupunki, jossa on kulttuuriltaan rikas kaupunkiympäristö, useita seutukeskuksia, vilkkaat lähiöt ja elävä maaseutu. Nämä pitää nähdä nykyistä vahvemmin voimavaroina ja vetovoimatekijöinä.

Jyväskylässä on tarjota jokaiselle jotakin. Itse asun yläkaupungissa, mutta nautin tilaisuuden tullen maaseudun rauhasta. Hajautettua kaupunkirakentamista eivät maailmanlaajuiset pandemiatkaan heilauta. Suuri ei ole aina kaunista saatikka kestävää.

Ydinkeskustan kehittäminen näyttää tällä hetkellä siirtävän huomion pois muista alueista, vaikka näin ei tarvitsisi olla. Kehitetään elävää kaupunkikeskustaa muistamalla, että kuntalaisia asuu koko laajassa Jyväskylässä.