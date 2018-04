Jämsä tarvitsee uudistuksia

Organisaation toiminta ja sen tulos riippuvat paljolti siitä, vastaatko henkilöstön osaaminen kunnan tarpeita. Kuntalailla ja hallintosäännöllä säännellään erityisesti toimielinten ja kuntien viranhaltijain tehtävien ja toimivallan välistä suhdetta. Toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat.

Valtuusto on korkein päättävä elin kunnassa. Jos toiminnan seuraus on parempi kuin nykytila, päätös on hyvä. Jos toiminnan seuraus on huonompi kuin nykytila, päätös on huono.

Korjaamaton ongelma on tuleva uusi ongelma. Esimerkiksi Rasuan sopimusaloite tehtiin 2014 ja 2018. Toinen esimerkki on Hiihtokeskus Himosvuori Oy, jonka sopimusta on käsitelty kymmenen vuotta tuloksetta. Huomisen menestys tai menetys rakennetaan jo tänään.

Kunta on uhrannut visioon ja strategiaan kustannuksia sekä käyttänyt asiantuntijoiden apua. Esimerkiksi käyvät Himos master plan 2035 matkailukehittämisen visio ja Sweco Ympäristö Oy.

Resurssit vaikuttavat, mitä päämääriä strategiassa kunta voi uskottavasti asettaa. Visio ja strategia ovat tyhjänpäällä, jollei kunnalla ole vaadittavaa osaamista tai mahdollisuuksia tavoitteiden saamiseksi.

Tulevat osaamistarpeet määräytyvät visiosta ja tavoitteista. Kun niitä verrataan nykyiseen osaamiseen, nähdään mitä pitää kehittää lisää, mitä pitää hankkia kokonaan uutena osaamisena ja mikä osaaminen voidaan ostaa markkinoilta.

Johtamisessa on selvitettävä, mitä halutaan tai pitää saada aikaan. Sen jälkeen on suunniteltava ja toteutettava tämän edellyttämät asiat.

Jämsän on palkattava lakimies hoitamaan oikeudelliset palvelut. Viestintäjohtaja on saatava tiedotukseen sekä markkinointipäällikkö yrityksiä ja uusia asukkaita houkuttelemaan.

Tieto maksaa paljon, mutta tietämättömyys ja toimimattomuus vielä enemmän.

Arttu Lahtinen

Jämsä