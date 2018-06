Jämsän yritykset ja työpaikat ratkaisevat

Jämsän kaupungin talous ei korjaannu näillä ratkaisuehdotuksilla, joita kaupunki esittää, sillä kaupungin tehtävä on varmistaa kaupungin tulopohjan säilyminen. Jos kaupungin tulorahoitus ei ole riittävä, silloin sen vakavaraisuus ja maksuvalmius on heikko ja sen toiminta muodostuu melko nopeasti mahdottomaksi, eli lakisääteisiä palveluja ei kyetä järjestämään. Kun palveluja ei myydä, ei kaupungille synny tuloja, joilla palvelujen tuottamisesta syntyvät kustannukset voitaisiin peittää, joten palvelut on rahoitettava verotukseen turvautumalla.

Ratkaisevaa on, onko Jämsässä toimivia yrityksiä ja niissä työpaikkoja Jämsän asukkaille. Mikäli Jämsän työpaikkaomavaraisuus on heikko, tulisi Jämsän pystyä houkuttelemaan verokykyisiä asukkaita. Uusien yritysten ja asukkaiden saamiseen vaikuttaa kaupungin palveluiden saatavuus ja laatu. Joten menoja ja tuloja on tarkasteltava yhtä aikaa, eli kapean näkökulman aika on ohi.

Myös Jämsän asukkaiden ja yrittäjien odotuksia ja kokemuksia on kuunneltava tarkemmin.

Arttu Lahtinen

Jämsä