Jämsässä on jaettu hyvät toimikortit

Jämsässä on viime vuonna valmistettu johdon käsiin runsaasti kortteja, joilla vuodesta 2019 voidaan tehdä menestyksellisen.

Kädessämme ovat organisaatioselvityksen toimenpidekortit, strategian tulevaisuuskortit ja muuttovirtatutkimuksen hyödyntämiskortit sekä erilaisten arviointien tuottamat kehityskortit.

Lisäksi sidosryhmien tapaamisista on suuntia täsmentäviä tavoitekortteja. Tilanne antaa hyvän pohjan tiedolla johtamiselle ja tulosten mittaamiselle.

Edessämme on siis käytäntöön panon ja tuloksentekemisen vuosi. Ensin on arvotettava kuhunkin korttiin sisältyvän tiedon, viisastelun ja toimeenpanon edut ja haitat. Tärkeintä on kuitenkin päättää pelata kortit toimeenpanijoiden pöydälle ja siten toteuttaa käytäntöön korteilla esitetyt hyödyt ja muut mahdollisuudet.

Tässä pelissä ei ole pakko pelata tappion tuottavia kortteja.

Jämsässä on nyt perustellusti mahdollisuus antaa vuodelle 2019 lupauksia, jotka saadaan aikaan toimeenpanemalla uutteruudella valmistellut esitykset.

Lotta Ahola

kaupunginhallituksen 2. vpj

kansanedustajaehdokas (kok.)

Jämsä